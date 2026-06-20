Rescataron a diez mujeres explotadas sexualmente en un falso spa en Buenos Aires

Diez mujeres fueron rescatadas durante un allanamiento realizado en un falso spa ubicado sobre Beauchef al 500, en el barrio porteño de Caballito. La investigación apunta a una presunta maniobra de explotación sexual que funcionaba bajo la fachada de una casa de masajes.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, a partir de una orden judicial dictada en el marco de una causa iniciada el 16 de abril de este año. La pesquisa comenzó luego de una denuncia anónima que alertaba sobre posibles situaciones de explotación en el lugar.

Según la información difundida, los investigadores realizaron tareas de campo para constatar el movimiento en el inmueble, donde se registraba el ingreso y egreso de hombres. Con los elementos reunidos, la Justicia ordenó el allanamiento, la identificación de las personas presentes y el secuestro de elementos de interés para la causa.

El operativo en el falso spa

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a 11 mujeres y tres hombres, todos mayores de edad. Personal de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, en el área de Trata de Personas, entrevistó a quienes se encontraban en el lugar.

Luego de esas entrevistas y de la consulta judicial correspondiente, diez mujeres fueron identificadas como víctimas de explotación sexual. También participó del procedimiento personal de la Dirección Nacional de Migraciones, que llevó adelante controles sobre las personas halladas en el inmueble.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero, anotaciones y un posnet. Todos esos elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar en el análisis de la actividad que se realizaba en el establecimiento.

Una detenida y clausura del local

La Justicia dispuso la detención de una mujer de nacionalidad paraguaya, señalada como recepcionista y administradora del lugar. Además, ordenó el secuestro de los elementos hallados, el cierre del domicilio y la instalación de una consigna policial.

La Agencia Gubernamental de Control realizó una inspección integral y procedió a la clausura inmediata del local. El procedimiento fue dispuesto mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de la maniobra investigada y la posible participación de otras personas.

En la causa intervienen el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, a cargo de Rocío Zapata. La investigación busca establecer bajo qué condiciones se encontraba el grupo de mujeres rescatadas y cómo funcionaba el local allanado en Caballito.