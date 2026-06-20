Reforma previsional: intendentes, ex funcionarios y especialistas expondrán en el Senado

Nueva semana de debate por el sistema previsional en Senado

El proyecto de reforma previsional en Entre Ríos continuará esta semana su tratamiento legislativo en el Senado provincial con una nueva ronda de exposiciones que incluirá a intendentes, ex funcionarios y especialistas en materia previsional y constitucional.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales volverán a reunirse el martes para avanzar en el análisis del proyecto denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, impulsado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa forma parte de uno de los debates legislativos más relevantes del año y ha generado posiciones encontradas entre distintos sectores políticos, sindicales, profesionales y sociales, publicó APF.

Los intendentes expondrán el martes

La jornada del martes comenzará con la participación de representantes de gobiernos locales de distintos espacios políticos.

Fueron convocados integrantes de la Liga de Intendentes Justicialistas, del Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio y de la Liga de Intendentes Vecinalistas, quienes brindarán sus opiniones sobre el impacto y alcance de la propuesta oficial.

Los presidentes municipales expondrán ante los senadores a partir de las 15, en el marco de la ronda de consultas que las comisiones vienen desarrollando desde comienzos de junio.

Antecedentes del debate

Durante las reuniones anteriores participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes defendieron la necesidad de introducir modificaciones para garantizar la sustentabilidad financiera del sistema previsional provincial.

También expusieron representantes de gremios docentes, estatales y municipales, además de organizaciones de jubilados y pensionados, quienes manifestaron cuestionamientos a distintos aspectos del proyecto.

A su vez, profesionales y especialistas en derecho previsional analizaron el contenido de la iniciativa y advirtieron sobre posibles consecuencias jurídicas derivadas de algunos de los cambios propuestos.

El miércoles expondrá Daniel Elías

La actividad continuará el miércoles por la mañana con la presencia de Daniel Elías. El ex titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos fue convocado para exponer a partir de las 9 y aportar su visión sobre el funcionamiento del sistema previsional provincial y las modificaciones planteadas en el proyecto.

Posteriormente, desde las 10.30, será el turno del presidente del Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel.

Especialistas analizarán el proyecto

Por la tarde, las comisiones volverán a reunirse para escuchar a dos especialistas vinculados al derecho previsional.

Uno de los convocados será Emilio Castrillón, quien brindará un análisis técnico sobre la propuesta impulsada por el Ejecutivo.

También expondrá Raymundo Kisser, quien aportará consideraciones jurídicas y políticas sobre los cambios previstos en la iniciativa.

El oficialismo apunta al dictamen

El cronograma diseñado por el oficialismo contempla continuar con las consultas durante las próximas semanas.

La intención del bloque que acompaña al Poder Ejecutivo es completar la ronda de exposiciones antes de finalizar junio y avanzar luego con la elaboración del dictamen correspondiente.

De acuerdo con la planificación legislativa, el proyecto podría llegar al recinto para su tratamiento durante los primeros días de julio, una vez concluidas las instancias de consulta y análisis en comisión.

Un debate con múltiples posiciones

La discusión sobre la reforma previsional ha sumado hasta el momento la participación de funcionarios, gremios, jubilados, profesionales y especialistas.

Las distintas exposiciones dejaron en evidencia posiciones diversas respecto de la necesidad, el alcance y los efectos de las modificaciones impulsadas por el Gobierno provincial.

Con la incorporación de intendentes, ex funcionarios y referentes jurídicos, el Senado continuará ampliando el debate antes de definir el futuro de una iniciativa que tendrá impacto directo sobre el sistema jubilatorio entrerriano.