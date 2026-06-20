Milei vuelve a Rosario por el Día de la Bandera y compartirá acto con Villarruel

El presidente Javier Milei encabezará este sábado el acto central por el Día de la Bandera en Rosario. Compartirá la ceremonia con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, mientras que Victoria Villarruel asistirá por separado y se ubicará cerca del mandatario.
El acto del Día de la Bandera con Javier Milei en Rosario concentrará este sábado gran parte de la atención política nacional. El Presidente volverá al Monumento Nacional a la Bandera para encabezar la ceremonia oficial y brindar un discurso en una jornada que también estará marcada por la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Será la segunda vez que Javier Milei participe como jefe de Estado de esta celebración en Rosario, luego de haber estado presente durante su primer año de gestión y ausentarse en la edición siguiente.
La actividad reunirá a gran parte del gabinete nacional, autoridades provinciales y municipales, además de representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
La llegada del Presidente a Rosario
Según el cronograma previsto, Milei viajará por la mañana acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Tras arribar al Aeropuerto Internacional de Rosario, el mandatario se trasladará en helicóptero hasta la sede local de Prefectura Naval Argentina y posteriormente se dirigirá al Monumento Nacional a la Bandera.
Allí será recibido por el gobernador de Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quienes actuarán como anfitriones de la ceremonia.
La presencia de Villarruel
Uno de los aspectos que generó expectativa en la previa fue la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La titular del Senado confirmó su asistencia pese a no haber sido incluida formalmente en la organización del acto por parte de la Casa Rosada. De acuerdo con el esquema previsto, ocupará un sector destinado a las autoridades provinciales.
La disposición del protocolo ubicará a Milei, Pullaro y Javkin sobre el escenario principal, mientras que Villarruel permanecerá en uno de los bloques de invitados situados frente al palco oficial.
Una ceremonia con presencia de funcionarios nacionales
La actividad contará con la participación de gran parte de los integrantes del gabinete nacional y dirigentes de La Libertad Avanza. Entre los asistentes figurarán el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.
También estará presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien realizará una de sus primeras apariciones públicas luego de las recientes repercusiones generadas por la presentación de su declaración jurada patrimonial.
Seguridad reforzada en la zona del monumento
Las autoridades diseñaron un operativo especial de seguridad para la jornada. El dispositivo incluirá tres anillos de control alrededor del Monumento Nacional a la Bandera y contará con la participación de aproximadamente 350 efectivos provinciales y federales.
Además, se utilizarán motocicletas, drones, personal de infantería y distintos recursos logísticos para monitorear los accesos y garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas.
Cómo será el acto oficial
La ceremonia comenzará con la recepción de las autoridades y el izamiento de la Bandera Nacional. Posteriormente se interpretará la canción Aurora y el Himno Nacional Argentino, acompañados por la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Patricios.
Luego hablarán Javkin y Pullaro antes de la tradicional jura de lealtad a la bandera por parte de liceístas y personal militar, ceremonia que será encabezada por el coronel Sebastián Mateo Marincovich.
El cierre estará a cargo de Milei
La actividad concluirá con el discurso del Presidente. Según indicaron fuentes de la organización, Milei brindará un mensaje breve para cerrar la celebración central por el Día de la Bandera frente al Monumento Nacional.
Finalizada la ceremonia, el mandatario regresará a Buenos Aires junto a parte de la comitiva oficial, dando por terminada una jornada que combinará el homenaje patrio con una fuerte presencia de figuras de la política nacional.