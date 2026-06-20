Más de 2000 alumnos de Paraná prometerán lealtad a la bandera en plaza Mansilla en Paraná

La promesa de lealtad a la Bandera en Paraná se realizará este sábado 20 de junio en Plaza Mansilla, donde estudiantes de cuarto grado de escuelas públicas, privadas y de educación especial participarán del acto central organizado por organismos provinciales y municipales.

La convocatoria incluyó a todas las instituciones educativas primarias de la capital provincial. Las delegaciones escolares fueron citadas para las 10.30 con el objetivo de compartir un chocolate caliente antes del inicio de la ceremonia oficial, prevista para las 11.30.

Los establecimientos educativos deberán asistir con sus respectivos abanderados y escoltas de la Bandera Nacional Argentina y de la Bandera de Entre Ríos, en una jornada que formará parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera.

Participación de veteranos de Malvinas

La organización del acto estuvo a cargo de la Vicegobernación de Entre Ríos, el Consejo General de Educación (CGE), la Municipalidad de Paraná y representantes de los Veteranos de Guerra de Malvinas.

Los excombatientes tendrán un rol central durante la ceremonia, ya que serán los encargados de tomar la promesa a los alumnos, tal como lo establece la Ley Provincial N.º 11.197.

La normativa dispuso la participación de los veteranos con el objetivo de reconocer su servicio a la Nación y fortalecer la transmisión de valores vinculados a la ciudadanía, la democracia y la memoria colectiva entre las nuevas generaciones.

Transporte gratuito para asistir al acto

Con el fin de facilitar la asistencia de los estudiantes y sus familias, la Municipalidad de Paraná coordinó con la empresa San José la gratuidad del transporte urbano de pasajeros para quienes concurran al acto.

El beneficio estará vigente durante la mañana del sábado y alcanzará a los alumnos de cuarto grado que asistan utilizando su uniforme escolar. También podrán acceder al traslado gratuito docentes y acompañantes que informen al conductor que se dirigen al acto central de Plaza Mansilla.

La medida comprenderá las líneas urbanas de Paraná y los servicios del área metropolitana, con el objetivo de garantizar la participación de la comunidad educativa en una de las actividades más representativas del calendario escolar.

Una ceremonia de formación ciudadana

Desde las áreas organizadoras destacaron la importancia de la promesa de lealtad a la Bandera como una instancia de formación ciudadana para los alumnos que cursan el cuarto grado de la escuela primaria.

La ceremonia se desarrollará en el marco del 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador de la enseña nacional, y convocará a familias, docentes y vecinos de la ciudad.

Además de su carácter educativo, el encuentro representará una oportunidad para que la comunidad acompañe a los estudiantes en un momento significativo de su trayectoria escolar, vinculado al compromiso con los valores patrios y la identidad nacional.