Paraná tendrá este fin de semana propuestas de ferias, mercados y gastronomía

La Municipalidad de Paraná organizó una amplia agenda de ferias, mercados y propuestas gastronómicas en distintos puntos de la ciudad, en articulación con emprendedores y el sector privado. Los detalles.
La Municipalidad de Paraná organizó una amplia agenda de ferias, mercados y propuestas gastronómicas en distintos puntos de la ciudad, en articulación con emprendedores y el sector privado.
Entre las propuestas, se destaca la edición especial del Paseo Matero por el Día de la Bandera, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo inclusive, de 10 a 21 hs.
"La invitación a visitar allí no solo emprendedores, artesanos y gastronómicos, sino también en esta ocasión la Feria con Historia", indicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, en referencia a la participación de los anticuarios de la ciudad, que desde hace más de un año trabajan junto al municipio exhibiendo objetos, decoración y libros.
La oferta se completa con la propuesta gastronómica enmarcada en Sabores de la Feria, que tendrá lugar en la feria de Salta y Nogoyá con la presencia del asado a la estaca y preparaciones especiales del chef Pablo Mariño. Para la noche del sábado, ese mismo espacio ofrecerá una propuesta de stand up y gastronomía.
La tarde del sábado, el Mercado Sud será escenario de un evento que contará con la actuación del coro del Colegio de Arquitectos, además de la participación de emprendedores y propuestas gastronómicas.
Bustamante destacó el alcance que tuvo la convocatoria del fin de semana anterior, cuando se habilitaron más de 285 lugares para emprendedores, puesteros, artesanos, gastronómicos y productores.
“Las propuestas forman parte de una política de generar espacios para la comercialización, que es un eje muy activo, en el marco del esquema de Estado facilitador impulsado por la intendenta, Rosario Romero”, reflexionó por último el funcionario.