Murió Roberto García, periodista y analista político de extensa trayectoria

El periodista y analista político Roberto García murió a los 81 años. Desarrolló una trayectoria de más de seis décadas en medios gráficos, radio y televisión, y actualmente conducía un programa en Canal 26.
La muerte de Roberto García generó repercusión en el ámbito periodístico argentino. El reconocido periodista y analista político falleció a los 81 años tras una extensa carrera profesional que se extendió durante más de seis décadas en medios gráficos, radiales y televisivos.
La noticia fue confirmada por Canal 26, señal donde actualmente conducía el programa "La Mirada" y donde continuaba desarrollando su actividad profesional.
Con una amplia trayectoria en el análisis político y económico, García se convirtió en una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino y participó de algunos de los medios más influyentes del país.
El mensaje de despedida
Desde Canal 26 comunicaron oficialmente el fallecimiento mediante un mensaje difundido en pantalla y en las redes sociales del programa que encabezaba.
"Lamentamos informar el fallecimiento de Roberto García, un maestro del periodismo que marcó a generaciones de profesionales y audiencias", expresaron desde la emisora al informar la noticia.
Además, destacaron que su legado permanecerá en quienes compartieron espacios de trabajo con él y en las distintas generaciones de periodistas que siguieron su carrera profesional.
Una trayectoria de más de 60 años
García inició su recorrido periodístico en la histórica revista Primera Plana, una de las publicaciones más influyentes de la prensa gráfica nacional durante la segunda mitad del siglo XX.
Posteriormente desarrolló tareas en distintos medios de comunicación, entre ellos el diario La Opinión, donde continuó consolidando su perfil profesional.
Con el paso de los años se especializó en el análisis político y económico, ámbito en el que alcanzó una importante proyección dentro del periodismo argentino.
Su paso por Ámbito Financiero
Uno de los capítulos más destacados de su carrera estuvo vinculado a Ámbito Financiero.
Entre 1983 y 2008 se desempeñó como director periodístico del medio especializado en economía y finanzas, función desde la cual siguió de cerca algunos de los principales acontecimientos políticos y económicos del país.
Su labor en esa etapa contribuyó a posicionarlo como una referencia dentro del periodismo de análisis y opinión.
Trabajo en televisión y medios digitales
A partir de 2009 comenzó a colaborar como columnista en Perfil y profundizó su presencia en los medios audiovisuales.
Ese mismo año inició una etapa en Canal 26, donde desarrolló programas de análisis político y actualidad que mantuvo durante varios años.
Su espacio "La Mirada" se transformó en uno de los ámbitos desde los cuales continuó aportando interpretaciones y reflexiones sobre la realidad política argentina.
Reconocimiento a su carrera
En 2022 recibió una distinción a la trayectoria otorgada por la Fundación Konex, reconocimiento que destacó su aporte al periodismo nacional.
El premio se sumó a una extensa carrera caracterizada por su presencia constante en medios gráficos, radiales y televisivos.
A lo largo de los años participó de coberturas, análisis y entrevistas que lo consolidaron como una de las voces de referencia en el ámbito político y económico.
La despedida de sus colegas
Tras conocerse la noticia, compañeros de trabajo, periodistas y distintos referentes de los medios expresaron mensajes de condolencias y reconocimiento.
Desde Canal 26 señalaron: "Hoy el periodismo argentino pierde a una de sus voces más influyentes. Canal 26 pierde a uno de sus referentes. Y quienes compartimos con él tantos años de trabajo despedimos también a una persona entrañable".
Con su fallecimiento, el periodismo argentino despidió a una figura que desarrolló buena parte de su vida profesional dedicada al análisis de la actualidad política, económica e institucional del país.