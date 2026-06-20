Pronostican una fuerte irrupción de aire frío polar para este fin de semana del Día del Padre

Luego de las lluvias importantes en el Litoral argentino, este sábado y domingo se presentarán con una nueva fuerte irrupción de aire frío que recorrerá de sur a norte el país. En Paraná, las mínimas estarán en el orden de los 5 y 6°C.
Luego de las lluvias importantes en el Litoral argentino, el otoño se despide con la llegada de una nueva fuerte irrupción de aire frío que recorrerá de sur a norte el país.
“El nuevo sistema de baja presión proveniente desde el Océano Pacífico iba a ingresar al territorio sur argentino este mismo viernes, generando un marcado desmejoramiento en la zona cordillerana”, indicó el meteorólogo Christian Garavaglia a Metored. “Se prevén lluvias y nevadas que se irán intensificando hacia el sábado, especialmente en la cordillera central patagónica. Además, habrá fuertes vientos del sector oeste afectando tanto la cordillera como buena parte de la estepa patagónica”, comunicó.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para el sábado dos alertas oficiales de nivel amarillo ante esta situación en el sur del país. Por un lado, por lluvias fuertes en la cordillera central, con probables acumulaciones de 20 a 40 mm. Por otra parte, fuertes vientos del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, afectando el oeste de Chubut, el centro y oeste de Río Negro, y el sur de Neuquén.
Recién hacia el final del día el aire frío asociado a este sistema se acercará a la región Pampeana. Será en líneas generales un sábado de muy buen tiempo en el centro y norte del país, con cielo entre algo y parcialmente nublado y temperaturas en general frías a frescas.
Llega el aire frío al centro y norte del país el Día del Padre
Según Garavaglia, “progresivamente de sur a norte se irán estabilizando las condiciones de tiempo sobre la Patagonia el domingo, produciéndose un recambio significativo de masa de aire con temperaturas en marcado descenso”.
“El sistema frontal frío irá recorriendo durante el día el centro y norte del país, con periodos de mayor nubosidad respecto al sábado y ligera inestabilidad por sectores. Algunas provincias como Mendoza, San Luis, Córdoba, así como partes del NOA, son más propensas a registrar algunas débiles precipitaciones aisladas”, informó el especialista en Meteorología.
De acuerdo a lo informado, se espera un marcado descenso térmico en la primera mitad de la próxima semana sobre el centro y norte de Argentina, con nuevos refuerzos de aire frío que irán acentuando las bajas temperaturas.
El pronóstico para Paraná
El cielo se encuentra algo nublado este sábado en Paraná y para la jornada se prevén temperaturas que oscilarán entre los 5 y 15°C con vientos leves del norte rotando hacia el noreste para la noche. Para el domingo, en tanto, se pronostica cielo parcialmente a mayormente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 6 y 16°C con vientos leves predominantes del sudeste.
Y hacia el comienzo de semana se espera cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector sur. Para el lunes se anuncia una mínima estimada en 6°C y una máxima de apenas 15.