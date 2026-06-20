Argentina afrontará un duelo clave ante Austria en la Copa del Mundo

La selección argentina contra Austria en el Mundial 2026 será uno de los encuentros destacados de la segunda fecha de la fase de grupos. Luego del triunfo ante Argelia en el debut, el equipo dirigido por Lionel Scaloni quedó en condiciones de sellar anticipadamente su clasificación a los 16avos de final.

El encuentro se disputará este lunes en el Dallas Stadium de Arlington y el cuerpo técnico aprovechará las últimas prácticas para definir la formación titular que saldrá al campo de juego.

Antes del viaje hacia Dallas, el seleccionado nacional continuará concentrado en Kansas City, donde estableció su base operativa para gran parte de la Copa del Mundo.

Los últimos entrenamientos antes del viaje

La agenda prevista incluyó una práctica a puertas cerradas en el Compass Minerals National Performance Center, sin acceso para los medios de comunicación.

Posteriormente, el plantel realizará una nueva sesión de entrenamiento en la que la prensa podrá observar los primeros minutos de actividad antes de que la delegación emprenda viaje hacia Dallas.

Tras el entrenamiento, jugadores y cuerpo técnico almorzarán y partirán rumbo a la ciudad texana, donde se alojarán en el histórico Hotel Adolphus hasta el momento del partido.

La logística definida por la AFA

La planificación diseñada por la Asociación del Fútbol Argentino contempla viajes breves únicamente para los encuentros que se disputen fuera de Kansas City.

Luego del compromiso frente a Austria, la delegación regresará inmediatamente a su lugar de concentración habitual, ubicado en el Hotel Origin, donde permanecerá durante la mayor parte de su estadía en el Mundial.

En caso de finalizar en el primer puesto del Grupo J, Argentina disputará el encuentro correspondiente a los 16avos de final el próximo 3 de julio en Miami frente al segundo clasificado del Grupo H.

Un arquero dejará la concentración

Mientras el plantel se enfoca en el próximo compromiso, también se confirmó una modificación dentro del grupo de futbolistas convocados para colaborar en la preparación.

El arquero Santiago Beltrán abandonará la concentración argentina y viajará hacia Alicante para incorporarse a la pretemporada de River Plate bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

Beltrán había sido uno de los jugadores convocados por Scaloni para reforzar los entrenamientos previos al inicio de la competencia y completar los trabajos del plantel durante la preparación.

Las dudas en la formación

Una de las principales incógnitas continúa en el lateral derecho de la defensa.

La disputa por el puesto involucra a Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Sin embargo, Molina aparece con mayores posibilidades de ser titular debido a que Montiel arrastra una fatiga muscular que limitó parte de sus entrenamientos durante la semana.

En el resto de la línea defensiva no se proyectarían modificaciones significativas, con Cristian Romero y Lisandro Martínez como zagueros centrales y Facundo Medina ocupando el lateral izquierdo.

Recuperaciones importantes

Entre las novedades positivas para el cuerpo técnico se destacó la evolución física de Nicolás Tagliafico.

El defensor volvió a entrenarse junto al grupo tras recuperarse de un microdesgarro sufrido semanas atrás y podría sumar minutos frente a Austria según las necesidades del partido.

Una situación similar atraviesa Leandro Paredes, quien dejó atrás una distensión muscular y aparece como alternativa para reforzar el mediocampo durante el encuentro.

La duda en ataque junto a Messi

Otra de las decisiones que deberá tomar Scaloni se encuentra en la delantera.

El puesto para acompañar a Lionel Messi sigue abierto entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Álvarez dejó una buena impresión física tras ingresar en el debut mundialista y podría ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico, mientras que Lautaro buscará recuperar protagonismo en un partido que puede resultar determinante para el futuro argentino en el torneo.