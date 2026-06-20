Detuvieron a sospechoso por violento asalto a adolescente en Concepción del Uruguay

Un joven de 27 años fue detenido este sábado en el marco de la investigación por el ataque a un adolescente de 17 años que resultó herido durante un intento de robo ocurrido en Concepción del Uruguay. También secuestraron prendas que serían de interés para la causa.
El ataque a un adolescente durante un intento de asalto en avenida Frondizi de Concepción del Uruguay fue esclarecido en menos de 48 horas tras una investigación que permitió identificar al presunto agresor, realizar un allanamiento y concretar la detención de un joven de 27 años.
El procedimiento se desarrolló durante la mañana de este sábado y fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía interviniente y distintas áreas de la Jefatura Departamental Uruguay.
Además de la detención, los investigadores secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por el sospechoso al momento del hecho, según los registros analizados durante la pesquisa.
Cómo ocurrió el hecho
El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el jueves alrededor de las 13.20 en la intersección de avenida Frondizi y calle 13 del Norte. De acuerdo con la información oficial, un adolescente de 17 años caminaba por la zona cuando fue sorprendido desde atrás por un individuo encapuchado que le exigió la entrega de su teléfono celular.
La víctima intentó resistirse al robo y se produjo un forcejeo durante el cual el atacante le provocó una herida punzocortante en el pecho con un arma blanca.
Luego escapó sin lograr sustraer el teléfono y se dirigió hacia la zona de barrio Mosconi.
Vecinos que se encontraban en las inmediaciones auxiliaron al menor hasta la llegada del personal policial y de su madre. Según se informó, el adolescente sufrió lesiones de carácter leve y recibió la atención médica correspondiente.
Posteriormente intervino personal de Comisaría Primera, que inició las actuaciones correspondientes y dio intervención a las autoridades judiciales.
La investigación y las pruebas reunidas
La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía a cargo del Dr. Eduardo Santo y contó con la intervención del Juzgado de Garantías del Dr. Gustavo Díaz.
A partir de las primeras actuaciones, la División Investigaciones desplegó una serie de tareas destinadas a identificar al autor del ataque.
Los efectivos realizaron entrevistas, recopilaron testimonios y llevaron adelante un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas sobre avenida Frondizi y sectores cercanos.
El análisis de las imágenes permitió reconstruir características físicas y de vestimenta del presunto agresor. Con esos elementos, los investigadores reunieron evidencia que fue incorporada al expediente judicial y permitió solicitar medidas procesales.
A partir de las pruebas obtenidas, la Justicia libró una orden de allanamiento para una vivienda vinculada al sospechoso.
El allanamiento y la detención
El procedimiento se concretó a las 7.50 de este sábado en un domicilio ubicado en la zona de calle 13 del Norte y Maipú.
Participaron efectivos de la División Investigaciones con apoyo de personal de Comisaría Primera, la División Operaciones y el Grupo Especial. Durante el allanamiento fue notificada una mujer de 51 años y se secuestraron prendas de vestir consideradas de interés para la investigación, ya que guardarían similitud con las observadas en los registros de las cámaras de seguridad.
El sospechoso quedó alojado en Alcaidía
En la vivienda también fue localizado el principal sospechoso de la causa, un joven de 27 años. Tras ser notificado de sus derechos y garantías constitucionales y ser examinado por el médico policial de turno, fue trasladado a la Sección Alcaidía de Comisaría Primera.
El hombre quedó alojado en calidad de detenido y a disposición de la magistratura interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar su responsabilidad en el hecho investigado.