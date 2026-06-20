Un auto cayó en una zanja en Concordia: la conductora adujo que fue por la niebla

Una mujer de 46 años protagonizó un accidente este sábado por la mañana cuando el automóvil que conducía terminó dentro de una zanja en Concordia. No sufrió lesiones y debió intervenir una grúa para retirar el vehículo.
Accidente en Concordia. Un automóvil cayó a una zanja en Tavella y Ayuí durante la mañana de este sábado, en un hecho que movilizó a efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal.
El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9, cuando personal de Comisaría Sexta fue comisionado a la intersección de calle Tavella y boulevard Ayuí tras recibir un aviso sobre un accidente de tránsito.
Al arribar al lugar, los uniformados constataron que un vehículo Renault 9 había terminado dentro de una zanja ubicada en las inmediaciones de la esquina.
La niebla habría afectado la visibilidad
Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el automóvil circulaba por calle Tavella en sentido sur-norte.
Por causas que continúan bajo investigación, la conductora no logró advertir correctamente las condiciones de circulación al llegar a boulevard Ayuí y el vehículo continuó su marcha hasta caer en la zanja.
La mujer indicó que una de las posibles causas del incidente habría sido la escasa visibilidad generada por la niebla registrada durante las primeras horas de la mañana.
La conductora resultó ilesa
El Renault 9 era conducido por una mujer de 46 años.
A pesar de la maniobra y de la caída del vehículo, la conductora no sufrió lesiones y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
Los efectivos constataron que la mujer se encontraba en buen estado de salud y que el hecho solamente ocasionó daños materiales.
Intervino Tránsito Municipal
Tras las actuaciones iniciales realizadas por el personal policial, se dio intervención a agentes de Tránsito Municipal.
Asimismo, se solicitó la presencia de una grúa para retirar el vehículo del lugar y restablecer las condiciones normales de circulación en el sector.
Las autoridades continuaban trabajando para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el accidente.