Termas, naturaleza y gastronomía: Entre Ríos lanzó su oferta turística de invierno en Buenos Aires

La temporada de invierno en Entre Ríos fue presentada oficialmente en la Casa de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, en un acto encabezado por autoridades provinciales y representantes del sector turístico. Durante la actividad se promocionaron los principales atractivos de la provincia y se invitó a turistas de distintos puntos del país a visitarla durante el receso invernal.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que el lanzamiento representó una instancia clave para posicionar a la provincia como destino turístico. La propuesta entrerriana para el receso de invierno incluye termas, gastronomía, producción vitivinícola, historia, cultura y naturaleza.

Promoción turística en Buenos Aires (foto Elonce)

"Estamos lanzando oficialmente la invitación a que todos los turistas nos vengan a visitar y a conocer. Somos el destino más cálido y lo somos no solamente porque estamos cercados de ríos o porque tenemos termas, sino también por nuestra gente", afirmó Colello.

“Los entrerrianos sabemos perfectamente cómo recibir a nuestros turistas, sabemos cómo tratarlos y estamos convencidos de que si nos vienen a visitar, sin lugar a dudas, van a volver a elegirnos”, reafirmó.

Promoción y trabajo conjunto

El funcionario destacó a Elonce la creación del Ente Mixto de Turismo como una herramienta para fortalecer la participación del sector privado en la toma de decisiones vinculadas al desarrollo turístico. Además, remarcó la importancia de generar condiciones para nuevas inversiones y ampliar la infraestructura vinculada a la actividad.

Promoción turística en Buenos Aires (foto Elonce)

"Entre Ríos tiene todo para ser uno de los destinos más destacados de Argentina. El trabajo que tenemos que hacer entre el Estado y los privados es hacerlo conocer", expresó.

Colello también se refirió a los resultados obtenidos durante la temporada de verano y Semana Santa. En ese sentido, indicó que la provincia se ubicó por encima de la media nacional en materia de movimiento turístico, aunque señaló que continuaban los desafíos para sostener el crecimiento del sector.

La ventaja de la ubicación

Durante la presentación se destacó la ubicación estratégica de Entre Ríos, cercana a grandes centros urbanos como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, lo que favoreció el desarrollo de escapadas de corta duración.

"La ubicación de Entre Ríos es una ventaja en este cambio de dinámica del turismo. La gente vacaciona menos días y en distintos lugares. Entre Ríos está cerca, es accesible y es segura", indicó el secretario General de la Gobernación.

Entre Ríos presentó su temporada turística de invierno en Buenos Aires

Asimismo, remarcó las obras de infraestructura vial que se ejecutaron en distintas rutas provinciales y aseguró que se encontraban en marcha intervenciones sobre una parte significativa de la red caminera.

Las expectativas para el invierno

Por su parte, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, señaló a Elonce que el lanzamiento marcó el inicio de una nueva etapa de promoción para captar visitantes durante el invierno.

"Armamos el equipo y ahora viene jugar el partido. Queremos acompañar al sector privado y a los municipios de los 70 destinos turísticos para que cuando el turista llegue se quede con ganas de volver", manifestó.

Mauricio Colello / Jorge Satto (Elonce)

Satto recordó que el desarrollo del termalismo permitió reducir la estacionalidad de la actividad turística y generar movimiento durante todo el año. Destacó que actualmente la provincia cuenta con 16 complejos termales y otro proyecto en desarrollo.

Termas, historia y congresos

El funcionario sostuvo que el turismo termal continuó siendo uno de los principales atractivos de la provincia y afirmó que Entre Ríos logró posicionarse como referente nacional en esa actividad.

Además, remarcó el valor de otros productos vinculados a la historia, el patrimonio cultural, los circuitos naturales y el enoturismo, que buscaron consolidarse como alternativas para visitantes de distintas regiones.

El termalismo, el principal atractivo de Entre Ríos

"El termalismo logró sacar a Entre Ríos de la estacionalidad. Somos la capital nacional del termalismo y eso facilita sostener la actividad durante todo el año", expresó.

Nuevos mercados y eventos

Satto también detalló a Elonce las acciones de promoción desarrolladas en mercados internacionales, especialmente en Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, con el objetivo de ampliar el flujo turístico hacia la provincia. “La característica que tiene el turismo es que genera divisas, son dineros de exportación que están fuera de la economía. Es muy interesante cuando se produce un turismo interno, pero mucho más lo es cuando logramos traer desde otra provincia y por qué no del exterior”, sostuvo.

En paralelo, destacó el crecimiento del turismo de reuniones, congresos y convenciones, una actividad que consideró estratégica por el movimiento económico que genera y por su capacidad para atraer visitantes durante distintas épocas del año.

"El turismo de congresos permite trabajar, desarrollar actividades y también hacer turismo. Generalmente es un visitante que realiza un gasto superior al del turista tradicional", afirmó.

Entre Ríos lanzó su temporada de invierno con una gran promoción en Capital Federal

Finalmente, al ser consultado sobre la principal apuesta para la temporada invernal, Satto mencionó el crecimiento del enoturismo y ratificó el protagonismo del producto termal dentro de la oferta provincial. "La actividad del enoturismo está muy buena para el invierno, pero por supuesto el termalismo es el producto que nos distingue y nos posiciona a nivel país", concluyó.