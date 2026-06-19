Entre Ríos promociona sus destinos turísticos para vacaciones de invierno en Capital Federal

REDACCIÓN ELONCE
Representantes de municipios y microrregiones entrerrianas presentan la oferta turística de invierno 2026 en Buenos Aires, acompaña Elonce. Termas, pesca, naturaleza, fiestas populares y propuestas culturales son parte de la convocatoria.
La temporada de invierno 2026 en Entre Ríos es presentada oficialmente este viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante una acción promocional que reúne a representantes de municipios y microrregiones de toda la provincia.
Una de las actividades se desarrolla sobre Peatonal Florida, a la altura de la intersección con calle Corrientes, donde autoridades y referentes turísticos participan de una campaña de difusión destinada a posicionar a Entre Ríos como uno de los principales destinos turísticos del país para las vacaciones de invierno.
La propuesta incluye recorridos en el bus turístico especialmente identificado con la campaña provincial y la entrega de material promocional a vecinos y visitantes de la capital argentina.
Una provincia unida para promocionar sus atractivos
Desde el Ente de Turismo de Entre Ríos, el director de Promoción Turística, Rodrigo Castro, destacó a Elonce que la iniciativa cuenta con la participación de las diez microrregiones turísticas de la provincia, representando a localidades de la costa del Paraná y del Uruguay.
Los referentes explicaron que la campaña forma parte de una estrategia de promoción nacional para difundir las principales experiencias turísticas que ofrece Entre Ríos durante el invierno.
“Estamos con todos los representantes de los municipios y las diez microrregiones que componen la provincia, mostrando la diversidad de propuestas que tenemos para ofrecer”, señaló Castro durante la presentación.
Termas, pesca y naturaleza
La microrregión Río Nativo, integrada por 25 localidades del noroeste entrerriano, puso el foco en las actividades vinculadas a la pesca deportiva, especialmente con el inicio de la temporada del dorado.
Además, promocionó los complejos termales de La Paz y María Grande, junto a alternativas de alojamiento, gastronomía y turismo de naturaleza.
Los representantes remarcaron que se trata de destinos familiares, con propuestas accesibles y en contacto directo con el río y los paisajes naturales característicos de la región.
Fiestas populares y patrimonio cultural
Desde San José invitaron a participar de la 39ª Fiesta Nacional de la Colonización, que se realizará del 24 al 26 de julio y tendrá como artista principal a Luciano Pereyra. La localidad también promocionó su complejo termal y el parque acuático termal, abiertos durante todo el año. "'San José, puro corazón' es nuestro lema", anunciaron los representantes de la localidad, quienes estuvieron caracterizados como aquellos inmigrantes que llegaron a la región para poblarla.
Por su parte, Gualeguay destacó su perfil cultural e histórico, mientras que Victoria hizo hincapié en las experiencias vinculadas a la naturaleza, los eventos regionales y las actividades al aire libre.
La costa del Uruguay también dijo presente
Concepción del Uruguay, Colón, Villa Elisa y otras localidades de la costa del Uruguay participaron de la presentación con propuestas orientadas al turismo termal, el patrimonio histórico y los espacios naturales.
Desde Colón resaltaron especialmente los atractivos de la microrregión Tierra de Palmares y la importancia del turismo termal como uno de los principales motores de la actividad turística regional.
En tanto, Villa Elisa difundió su agenda de actividades para las vacaciones de invierno y los eventos previstos para las próximas semanas.
Gualeguaychú y el espíritu festivo
La presencia de representantes de Gualeguaychú aportó el color característico de la ciudad del carnaval, con trajes y elementos alusivos que captaron la atención del público porteño.
Los promotores destacaron la diversidad de propuestas disponibles durante todo el año y convocaron a los visitantes a descubrir los distintos destinos entrerrianos durante el receso invernal.
La provincia continúa distribuyendo información sobre las actividades, promociones y atractivos que ofrece Entre Ríos para la temporada de invierno 2026.