Nancy Ballejos, presidenta del PRO Entre Ríos: balance de gestión, alianzas políticas y proyección hacia 2027

REDACCIÓN ELONCE
Nancy Ballejos, presidenta del PRO Entre Ríos, estuvo en el programa “Plaza Mansilla”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde analizó la gestión provincial y nacional.
Nancy Ballejos, presidenta del PRO Entre Ríos, participó de una extensa entrevista en el programa “Plaza Mansilla”, emitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde realizó un detallado análisis de la situación política provincial y nacional. Durante la conversación, la dirigente repasó la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, el vínculo con el gobierno nacional y el rol del PRO dentro de la coalición gobernante.
En ese marco, Ballejos subrayó que uno de los ejes centrales de la administración entrerriana es el ordenamiento del Estado. Según explicó, se trabaja en la modernización administrativa, la reducción de la burocracia y la mejora de la eficiencia en los servicios públicos. “Cuando inició la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, empezó una nueva era en la administración provincial, que tiene que ver con el ordenamiento de las cuentas públicas”, expresó la dirigente. Asimismo, remarcó que este proceso implica cambios estructurales profundos en el funcionamiento del Estado provincial, con especial énfasis en la transparencia y la agilidad administrativa.
Reforma del Estado y modernización administrativa en Entre Ríos
En su análisis, la Presidenta del PRO Entre Ríos destacó medidas concretas adoptadas por la actual gestión provincial, entre ellas reformas institucionales y administrativas. Señaló como hitos la reorganización del sistema público y la implementación de herramientas para mejorar la eficiencia del Estado.
“Hacer todo ese proceso de ordenamiento interno, con mayor transparencia, con mayor celeridad, despapelizando. Eso hace a que la gestión también sea mucho más eficiente”, afirmó Ballejos durante la entrevista.
La dirigente también valoró decisiones recientes del Ejecutivo provincial vinculadas al sistema previsional, el régimen electoral y la incorporación de mecanismos de selección por concurso en la administración pública. Según explicó, estas reformas apuntan a fortalecer la institucionalidad y mejorar la calidad del servicio estatal.
El rol del PRO en la gestión provincial y el vínculo con Nación
En otro tramo de la entrevista, Nancy Ballejos, Presidenta del PRO Entre Ríos, se refirió al rol del partido dentro de la coalición gobernante y su relación con el gobierno nacional. En ese sentido, destacó que el espacio político acompaña iniciativas que consideran positivas para el país, especialmente aquellas vinculadas al equilibrio fiscal y la organización institucional.
“Creo que nosotros siempre vamos a acompañar como partido al que represento lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal, la transparencia, ordenar las cuentas también nacionales”, sostuvo.
Ballejos recordó su experiencia como diputada nacional y mencionó su participación en debates legislativos relevantes, como la suspensión de las PASO. “Logramos los consensos para acompañar la suspensión de las PASO en ese momento”, expresó, resaltando la importancia del diálogo político para alcanzar acuerdos. La dirigente aclaró, sin embargo, que el acompañamiento político no implica un apoyo incondicional. En sus palabras, “pero eso no significa un cheque en blanco”, marcando los límites del respaldo institucional del PRO.
La mirada sobre el gobierno nacional y el “cambio cultural”
Al ser consultada sobre el gobierno de Javier Milei, la Presidenta del PRO Entre Ríos evitó centrarse en aspectos partidarios y prefirió analizar el enfoque de gestión. Según explicó, el actual gobierno nacional impulsa un cambio profundo en la estructura del Estado argentino.
“Creo que lo que propuso el presidente Milei cuando inició su campaña y al inicio de su gestión fue este cambio cultural que era sumamente necesario para la Argentina”, señaló Ballejos.
En su análisis, destacó la necesidad de revisar el rol del Estado y su funcionamiento. “Nos encontramos con capas de empleados públicos, con capas de organismos descentralizados”, agregó, en referencia a la estructura administrativa nacional. Asimismo, sostuvo: “Creemos en un Estado que dé certidumbres, que dé sobre todo seguridad, previsibilidad económica, financiera y jurídica”, expresó durante la entrevista.
El PRO y la estrategia política hacia el futuro
En relación con el futuro del PRO y su estrategia política, Ballejos fue clara al descartar, por el momento, una proyección presidencial propia dentro del espacio. Según explicó, el foco está puesto en el fortalecimiento institucional y territorial del partido.
“No, no lo veo así”, afirmó al ser consultada sobre una posible candidatura presidencial del PRO para el próximo ciclo electoral. La dirigente explicó que el espacio político se encuentra en una etapa de reorganización interna y posicionamiento estratégico. “El próximo paso tiene que ver más con el reposicionamiento del PRO de cara al 2027”, señaló.
En este sentido, remarcó que el objetivo principal no es la competencia presidencial inmediata, sino el fortalecimiento de la presencia territorial, especialmente en gobiernos locales y municipios.
Fortalecimiento territorial y construcción política local
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el rol de los gobiernos locales en la estrategia del PRO. Ballejos sostuvo que existe un fuerte interés dentro del partido por ampliar su representación en intendencias y espacios municipales.
“Sí hay mucho interés desde lo partidario en tener mayor representación en las intendencias, en los gobiernos locales en general”, explicó.
La dirigente destacó la importancia de la planificación en la gestión local, subrayando que el objetivo no debe ser únicamente electoral, sino también de construcción de proyectos de gobierno. En ese sentido, afirmó: “No es solamente una campaña, llegar a la intendencia y después ver qué hacemos”. Ballejos insistió en que el PRO promueve la elaboración de planes estratégicos de desarrollo para cada localidad, con énfasis en la producción y la economía regional.
Experiencia legislativa y visión personal de la gestión pública
En otro tramo de la entrevista, Nancy Ballejos, Presidenta del PRO Entre Ríos, se refirió a su paso por el Congreso de la Nación y a su actual rol en el Ejecutivo provincial. Destacó que su experiencia legislativa fue altamente positiva y enriquecedora desde el punto de vista profesional. “La experiencia en el Congreso para mí fue increíble, súper provechosa”, afirmó.
Entre los temas abordados durante su gestión legislativa, mencionó especialmente el debate sobre la hidrovía Paraná-Paraguay. “Finalmente se incluyó, no solo al debate, sino también al plan de dragado y mantenimiento de la hidrovía”, explicó.
Sin embargo, señaló que actualmente se siente más cómoda en la función ejecutiva provincial, donde tiene mayor cercanía con la ciudadanía y con la gestión diaria. “La verdad que hoy prefiero quedarme acá y seguir trabajando para Entre Ríos directamente”, sostuvo.
El escenario político en Concordia y la interna de Juntos por el Cambio
Finalmente, la dirigente se refirió a la situación política en la ciudad de Concordia, donde el PRO integra el gobierno local junto a otros espacios de la coalición. Reconoció la existencia de tensiones internas, aunque relativizó su impacto. “A mí me sorprende a veces porque es mucho ruido para lo que es la realidad”, expresó.
Ballejos destacó que el PRO mantiene un rol activo dentro de la gestión municipal y que acompaña al intendente Francisco Azcué en su administración. “La reelección del intendente Francisco es indiscutible. Hoy nosotros lo vamos a acompañar”, afirmó.
Además, subrayó la importancia del diálogo entre los distintos partidos que integran la coalición gobernante en la ciudad. “Tenemos además dos concejales y muchos funcionarios que son parte del gabinete de Francisco”, agregó.
Proyección política y cierre de la entrevista
Hacia el final de la entrevista, la Presidenta del PRO Entre Ríos volvió a remarcar su compromiso con la gestión provincial y su decisión de continuar enfocada en el trabajo ejecutivo.
“Lo hago con mucho compromiso, con mucho profesionalismo y con un gran equipo que me acompaña”, afirmó.
En esa línea, sostuvo que su prioridad actual es el fortalecimiento del proyecto político provincial de cara a los próximos años. “Hoy prefiero quedarme acá y seguir trabajando para Entre Ríos directamente y sobre todo pensando en este proyecto político de cara al 2027”, concluyó.