Hidrovía: el Gobierno adjudicó la concesión a Jan De Nul y Servimagnus por 25 años

La Hidrovía quedó oficialmente adjudicada a la unión transitoria integrada por Jan De Nul y Servimagnus. La concesión tendrá una duración de 25 años y contempla la operación, mantenimiento y modernización de la principal vía logística de la Argentina.
La Hidrovía ingresó en una nueva etapa luego de que el Gobierno nacional formalizara la adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT) a la empresa belga Jan De Nul y a la firma Servimagnus. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 2026-36 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que puso fin al proceso licitatorio iniciado para definir quién estará al frente de una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.
La medida fue firmada por el director ejecutivo de la Anpyn, Iñaki Miguel Arreseygor, tras la finalización de las evaluaciones correspondientes a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025. De esta manera, ambas compañías serán responsables de la operación y el mantenimiento de la vía navegable durante los próximos 25 años.
Según se desprende de la resolución oficial, la unión transitoria de empresas resultó seleccionada por cumplir con todos los requisitos establecidos en los pliegos licitatorios y presentar la propuesta considerada más conveniente por la comisión evaluadora.
Una ruta clave para las exportaciones
La Hidrovía es la principal vía de transporte fluvial de la Argentina y uno de los corredores logísticos más importantes de América del Sur. A lo largo de su recorrido operan cerca de 60 terminales portuarias y por ella circula alrededor del 80% de las exportaciones nacionales.
Su relevancia estratégica radica en que conecta las principales zonas productivas del país con los mercados internacionales, permitiendo la salida de granos, subproductos agroindustriales, combustibles y otras mercaderías destinadas al comercio exterior.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que la nueva concesión permitirá avanzar en la modernización de la infraestructura y contribuirá a reducir los costos logísticos. Según estimaciones oficiales, las mejoras previstas podrían generar una disminución cercana al 13,5% en los costos de transporte vinculados a las exportaciones, publicó Cadena 3 Argentina.
La adjudicación también representa el cierre formal de uno de los procesos licitatorios más importantes de los últimos años en materia de infraestructura y transporte. Desde la cartera económica señalaron que la licitación concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes.
De acuerdo con el Gobierno, las compañías que formaron parte del concurso convalidaron los dictámenes técnicos elaborados por la Comisión Evaluadora durante cada una de las etapas del procedimiento, lo que permitió avanzar hacia la adjudicación definitiva sin objeciones formales.
La resolución ratifica además la continuidad de Jan De Nul al frente de la Hidrovía. La empresa belga viene realizando tareas de mantenimiento y dragado en la vía navegable desde hace aproximadamente tres décadas y ahora continuará desarrollando esas funciones en asociación con Servimagnus bajo un nuevo esquema de concesión de largo plazo.