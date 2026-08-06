Balearon a un joven en Paraná y se negó a identificar al atacante

Un joven de 24 años resultó herido de arma de fuego durante la noche del miércoles en la zona de calles Acebal y 1º de Mayo, en Paraná. La víctima recibió un disparo en la ingle y, pese a encontrarse consciente, manifestó desconocer quién lo atacó y se negó a aportar información a los investigadores.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 y motivó la intervención de una comisión del sistema de emergencias 911. Al arribar, los efectivos constataron que había un hombre herido y se dispuso su asistencia médica.

En primera instancia, el joven fue trasladado hasta el Centro de Salud Ramón Carrillo y, posteriormente, derivado al Hospital San Martín, donde ingresó consciente a la sala de emergencias.

Buscan determinar quién efectuó el disparo

De acuerdo con la información policial, los médicos constataron que el joven presentaba una herida de arma de fuego en la zona de la ingle del lado izquierdo.

Al ser consultado por las circunstancias del ataque, el herido manifestó desconocer al autor o los autores y se negó a brindar otros datos que permitieran reconstruir lo sucedido.

Ante esa situación, los investigadores iniciaron un relevamiento en inmediaciones de Acebal y 1º de Mayo para localizar posibles testigos y determinar la existencia de cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el episodio.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 16ª, junto con efectivos del 911 y autoridades de Operaciones y Seguridad Pública.

Asimismo, se dio intervención a Policía Científica y a la División Homicidios, que avanzaron con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que el joven recibió el disparo.