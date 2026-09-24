Identificaron al joven asesinado en barrio El Perejil de Paraná.

Eliseo Alcaraz fue identificado como el joven asesinado en Paraná durante una pelea ocurrida este jueves por la mañana en barrio El Perejil. La víctima murió tras recibir una herida de arma blanca en la zona intercostal izquierda.

La identidad pudo establecerse inicialmente a partir del testimonio de allegados según informó Ahora, ya que el joven no contaba con documentación personal al momento del hecho. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue de Oro Verde, donde se realizará la autopsia y se avanzará con el cotejo de huellas dactilares para completar formalmente su identificación.

El homicidio ocurrió esta mañana alrededor de las 8:30 horas, en la zona de Juan Báez y Cortada 210, dentro del asentamiento conocido como "Piedras", en jurisdicción de la Comisaría 13ª. La investigación está a cargo de la fiscal Patricia Yedro, con intervención de la División Homicidios. La Policía había confirmado inicialmente a Elonce que el crimen se produjo durante una pelea entre vecinos.

Buscan al presunto autor del homicidio

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Alcaraz habría intentado defenderse durante el enfrentamiento utilizando elementos vinculados a tareas de albañilería. Esos objetos fueron secuestrados y serán analizados en el marco de la investigación.

Mientras tanto, el presunto autor está identificado y permanece prófugo. Según la información recabada, sería un vecino lindante que se habría instalado en el sector pocos días atrás y tendría antecedentes. La Policía desplegó distintas tareas para localizarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía.

Los investigadores buscan ahora determinar qué desencadenó la discusión que terminó con la muerte de Alcaraz. Testigos serán convocados para reconstruir la secuencia y precisar las circunstancias del ataque, mientras se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia.