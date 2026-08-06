Una futbolista entrerriana de 12 años firmó contrato y se sumó a las inferiores de River

Alyson Guerra, jugadora de Concordia de doce años formalizó su incorporación a las divisiones formativas de River Plate. De esta manera, quedó habilitada para disputar los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino en la flamante categoría Sub 12.

Alyson se convirtió en la primera futbolista concordiense en llegar a la institución de Núñez a tan corta edad. Su incorporación representa el inicio de una nueva instancia formativa dentro del fútbol femenino que compite en el ámbito nacional.

Hasta el actual calendario deportivo, las categorías femeninas del club que participaban en competencias oficiales comenzaban desde la divisional Sub 14. La reciente apertura de la Sub 12 permitió que la entrerriana pudiera firmar su primer fichaje federativo.

Evaluaciones médicas y debut oficial

Antes de formalizar su registro, la joven debió someterse a las evaluaciones médicas requeridas por la entidad porteña. Los resultados positivos de estos estudios físicos de rutina permitieron completar el proceso administrativo de inscripción sin ningún tipo de inconvenientes.

Previo a la firma, la concordiense surgida del Club Defensores del Barrio Nebel fue seleccionada tras superar distintas pruebas deportivas. En enero de este año, había viajado a Buenos Aires para comenzar a entrenar junto a decenas de jugadoras infantiles.

Alyson Guerra de Concordia a River.

La mediocampista entrerriana ya sumó sus primeros minutos de juego oficial defendiendo la camiseta de River en el torneo. Durante el encuentro disputado ante Deportivo Morón, tuvo una participación destacada y logró convertir un gol para la victoria de su equipo, según informó El Concordiense.

Logística deportiva y repercusión nacional

Durante lo que resta de la actual temporada, la futbolista deberá viajar aproximadamente una vez al mes hacia Buenos Aires. Esta modalidad le permitirá cumplir con los entrenamientos, jugar los partidos correspondientes y participar de las actividades pautadas por el club.

De cara al próximo año, existe la posibilidad de que la adolescente deba radicarse de manera permanente en la capital. Esta situación implicará una reestructuración familiar para poder acompañar su carrera deportiva sin descuidar sus obligaciones de la escuela primaria.

El paso de la entrerriana por River adquirió notoriedad nacional luego de un informe emitido por el noticiero Telenoche. Allí, la deportista contó que sueña con llegar a la Selección Argentina, mientras su entorno relató el esfuerzo económico que demandan los traslados.