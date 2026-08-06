Los gremios universitarios convocaron a un paro nacional para el 12 de agosto. Reclamarán por salarios, becas, financiamiento y partidas para hospitales universitarios públicos.
Los gremios universitarios convocaron a un paro nacional para el 12 de agosto en reclamo por el cumplimiento de medidas vinculadas con el financiamiento de las universidades públicas, la actualización salarial, las becas y las partidas destinadas al funcionamiento de los hospitales universitarios.
La medida comprenderá un cese total de actividades durante el próximo miércoles y fue anunciada por gremios y federaciones que representan a trabajadores del sistema universitario argentino. La protesta se realizará bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”.
Entre los principales planteos, las organizaciones señalaron incumplimientos relacionados con la Ley de Financiamiento Universitario y una medida cautelar de la Justicia referida a salarios y becas. También reclamaron por un acuerdo relacionado con las partidas para gastos de funcionamiento de los hospitales universitarios.
Críticas de los gremios al Gobierno
Tras anunciarse la medida de fuerza, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, cuestionó al Gobierno nacional y consideró que existió “indiferencia” frente a los reclamos sostenidos por las universidades públicas.
El dirigente sostuvo que el Ejecutivo “se enfrenta a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública; al Congreso Nacional, que hace casi 300 días aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta; y a la Justicia, al desobedecer la medida cautelar que dejó firme la Corte Suprema”.
Según expresó Cagnacci, esa resolución judicial obliga al Estado a actualizar los salarios de los trabajadores universitarios tomando como referencia valores de noviembre de 2023. En ese contexto, cuestionó que el Gobierno, según su interpretación, “se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y cuál no”.
“Queremos estar en las aulas”
El representante gremial remarcó que el objetivo de los trabajadores universitarios era continuar desarrollando sus tareas habituales y sostuvo que la protesta surgió como respuesta al conflicto que atraviesa el sector.
Cagnacci afirmó que la voluntad de los docentes era “estar en las aulas frente a los estudiantes, en las cátedras haciendo investigación o enseñando y asistiendo en los hospitales”.
El paro del 12 de agosto se sumará así a las diferentes medidas y movilizaciones realizadas por la comunidad universitaria en reclamo de mayores recursos para las casas de altos estudios y mejoras en los ingresos de docentes y trabajadores.
El conflicto por el financiamiento universitario
La disputa entre las universidades nacionales y el Gobierno llegó también al ámbito judicial. Las instituciones sostuvieron que las partidas presupuestarias quedaron desactualizadas frente a la inflación y resultaron insuficientes para sostener su funcionamiento.
Tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Congreso, las universidades denunciaron que el Ejecutivo no había aplicado las actualizaciones contempladas por la normativa. Frente a esa situación, recurrieron a la Justicia para reclamar su cumplimiento.
En ese proceso, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que ordenó al Estado aplicar provisoriamente parte de lo establecido mientras continuara la discusión judicial. No obstante, todavía quedó pendiente una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.
El pedido de las universidades a la Justicia
En medio del conflicto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), integrado por rectores de universidades públicas del país, había realizado una presentación judicial para intentar acelerar una definición.
El pasado 20 de julio, el organismo solicitó habilitar la feria judicial con el objetivo de avanzar hacia una sentencia definitiva en la causa vinculada con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En ese escenario, los gremios resolvieron profundizar sus reclamos mediante el nuevo paro nacional del miércoles 12 de agosto, que alcanzará a las actividades del sistema universitario público del país.