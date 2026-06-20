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Tragedia en Panamericana: murió una niña de dos años tras un choque

El siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 31 de la autopista, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La madre de la menor fue internada con heridas de gravedad y el padre sufrió lesiones leves.

20 de Junio de 2026
Accidente en Panamericana.
Accidente en Panamericana.

El siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 31 de la autopista, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La madre de la menor fue internada con heridas de gravedad y el padre sufrió lesiones leves.

Una niña de dos años murió este sábado por la mañana tras un choque registrado sobre la Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en cercanías de General Pacheco, partido de Tigre. El siniestro ocurrió poco antes de las 6, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

 

La menor viajaba junto a sus padres en un Volkswagen Fox cuando, de acuerdo con la información inicial, el vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico y se detuvo de forma repentina sobre la calzada. En esas circunstancias, fue impactado desde atrás por un Renault Captur.

 

 

Como consecuencia del choque, la niña murió. Su madre, de 27 años, fue trasladada al Hospital de Pacheco con lesiones de gravedad, mientras que el padre, de la misma edad, sufrió heridas leves.

 

La mecánica del accidente

 

El impacto se produjo poco antes del cruce con la Ruta 197. La menor viajaba en el asiento trasero del vehículo familiar, que recibió el golpe en su parte posterior.

 

El Renault Captur era conducido por un hombre de 49 años, quien también fue derivado a un centro de salud por precaución. En tanto, el padre de la niña permaneció en estado de shock tras conocer el fallecimiento de su hija.

 

Accidente en Panamericana.
Accidente en Panamericana.

 

Las circunstancias del hecho deberán ser determinadas mediante las pericias correspondientes. La principal hipótesis inicial apunta a que el Volkswagen Fox se habría detenido en medio de la traza a raíz de una falla mecánica.

 

Demoras en Panamericana

 

El siniestro generó complicaciones en la circulación sobre la Panamericana, donde el tránsito quedó detenido por completo durante el operativo desplegado en el lugar. Se implementaron desvíos hacia la colectora mientras trabajaban los equipos de emergencia.

 

 

La congestión se extendió por varios kilómetros en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Los vehículos involucrados presentaban importantes daños luego de la colisión, por lo que fue necesario preservar la zona para realizar las actuaciones de rigor.

 

La investigación continuará para establecer con precisión la mecánica del accidente ocurrido sobre la Panamericana y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Temas:

Accidente Panamericana niña Tragedia
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