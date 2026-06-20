Javier Milei destacó a Belgrano en el acto por el Día de la Bandera: “Fue el gran promotor de la libertad”

El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, donde tomó juramento de lealtad a la insignia patria a un grupo de cadetes y brindó un discurso centrado en la figura de Manuel Belgrano. La ceremonia se desarrolló frente al Monumento a la Bandera, con presencia de funcionarios nacionales, provinciales y locales.

El mandatario arribó durante la mañana a la ciudad santafesina y participó de la actividad junto a Manuel Adorni, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. Tras el acto protocolar, continuaron las actividades previstas por la conmemoración.

En su discurso, el presidente destacó la figura de Manuel Belgrano, a quien calificó como “el gran promotor de la libertad política y económica en los orígenes de la Nación”. También sostuvo que el creador de la bandera tuvo el mérito de “imaginar una Nación antes de que existiera y sembrar las ideas que permitirían construirla”.

El mensaje de Milei durante el acto

Durante su intervención, Javier Milei interrumpió los cánticos de apoyo que se escuchaban entre algunos de los presentes y pidió que la jornada estuviera centrada en el homenaje a Belgrano. “Quiero que sepan que agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano”, expresó.

“La bandera fue antes que nada una bandera de libertad”, afirmó el presidente. En esa línea, señaló que “la Argentina no nació de la resignación, nació de la audacia” y vinculó la figura de Belgrano con valores como el trabajo, el mérito, la propiedad, la producción y la independencia nacional.

Javier Milei en Rosario.

Hacia el cierre de su discurso, Milei sostuvo que el legado del prócer seguirá vigente “mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad, la producción y la independencia nacional”. A diferencia de otras intervenciones públicas, el mandatario evitó referencias directas a conflictos políticos o económicos de la actualidad.

Pullaro habló de obras, transparencia y progreso

Antes de la exposición presidencial, Pullaro también destacó la figura de Belgrano y señaló que “no pertenecía a un bando, pertenecía a la causa de la patria”. Sin embargo, el gobernador santafesino incorporó referencias a la situación actual de la provincia y al vínculo con Nación.

“Queremos decirle muy fuerte a todos, acá en Santa Fe las obras se hacen bajando los costos, con transparencia y sin corrupción”, expresó Pullaro durante su discurso. Además, afirmó que “recuperamos la paz y el orden que nos habían prometido, pero el orden sin progreso no alcanza”.

La actividad se desarrolló bajo un operativo de seguridad dispuesto desde temprano en las inmediaciones del Monumento a la Bandera. Luego de la participación de Javier Milei, comenzó la promesa de lealtad a la bandera de estudiantes y se realizaron las actividades artísticas programadas para la jornada.