Feria Circular: diseño, reciclado y producción local en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

REDACCIÓN ELONCE
La Feria Circular volvió a reunir a emprendedores, diseñadores y artesanos en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Con propuestas vinculadas al reciclado, la moda sustentable y la producción local, los feriantes destacaron la importancia de estos espacios para visibilizar sus trabajos.
La Feria Circular se desarrolló este fin de semana en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde numerosos emprendedores exhibieron sus creaciones en una jornada marcada por el buen clima y una importante convocatoria de visitantes. La propuesta reunió iniciativas vinculadas al diseño independiente, la reutilización de materiales y la economía circular, promoviendo alternativas sustentables para el consumo.
Durante la actividad, los feriantes compartieron sus experiencias y mostraron productos elaborados a partir de prendas recicladas, técnicas de intervención textil y diseños originales. La feria se consolidó una vez más como un espacio de encuentro entre productores locales y vecinos interesados en propuestas innovadoras y amigables con el ambiente.
Entre los expositores estuvo Andrea, quien dialogó con Elonce y destacó el valor de participar en este tipo de eventos para dar a conocer su trabajo y fortalecer la producción local.
Diseño intervenido y trabajo con identidad local
“Estamos en esta hermosa feria, en un día de mucho sol. Nosotros trabajamos sobre ropa customizada. Realizamos las prendas nuevas y las intervenimos”, expresó Andrea al describir la propuesta que presentó durante la jornada.
La emprendedora comentó además que el proyecto nació hace algunos años, aunque su vínculo con el diseño viene de mucho antes. “Empezamos hace un par de años, peo hace mucho tiempo andamos en el diseño”, añadió mientras exhibía una de las prendas que ofrecía al público por un valor de 40.000 pesos.
Asimismo, resaltó la importancia de generar vínculos con otros creadores y artistas de la ciudad. “Estamos trabajando con artistas locales, poniendo en valor lo que tiene que ver con la cuestión estética de la ciudad y tiene que ver con la identidad del lugar”, señaló.
El reciclado textil como protagonista
Otra de las participantes de la feria explicó que su emprendimiento está enfocado en la reutilización de materiales textiles para crear nuevas piezas de diseño. La propuesta apunta a darle una segunda vida a prendas en desuso mediante procesos de transformación artesanal.
“Estoy con toda la línea de customizados. Es una línea de reciclado hecho con jeans y camisas viejas y armamos diseños nuevos”, afirmó la feriante, al tiempo que destacó la recepción positiva del público que recorrió los distintos stands.
La emprendedora también se mostró optimista respecto a la convocatoria y las ventas durante la jornada. “Está todo muy lindo y esperamos más movimiento por la tarde”, sostuvo mientras continuaba exhibiendo sus creaciones a los visitantes.
Un espacio para crecer y darse a conocer
Más allá de la comercialización de productos, los participantes coincidieron en que la Feria Circular representa una oportunidad para fortalecer el trabajo de los emprendedores locales y ampliar el alcance de sus proyectos.
En ese sentido, la expositora valoró especialmente la posibilidad de encontrarse con nuevos públicos y generar contactos dentro del sector. “Me encanta porque nos da mucha posibilidad para hacernos conocer y trabajar”, expresó.
Con propuestas que combinan creatividad, sustentabilidad e identidad local, la Feria Circular volvió a posicionarse como un espacio clave para el desarrollo de emprendedores y artistas de la ciudad, fomentando el consumo responsable y la valorización de la producción independiente.