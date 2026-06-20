Selección Argentina: el posible equipo de Scaloni para enfrentar a Austria

La Selección Argentina se prepara para enfrentar este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, con la posibilidad de asegurar su clasificación a los 16avos de final. De cara al encuentro, Lionel Scaloni mantiene algunas dudas en la formación titular, especialmente en la defensa y en la delantera.

Emiliano “Dibu” Martínez volvería a ocupar el arco argentino. El arquero se recuperó de la lesión que sufrió en uno de sus dedos y, pese a esa molestia, ya pudo estar presente en el debut frente a Argelia.

En la defensa, una de las novedades estaría en el lateral derecho. Gonzalo Montiel no se entrenó con normalidad por una molestia muscular y Nahuel Molina aparece como el principal candidato para ocupar su lugar frente al seleccionado austríaco.

Las dudas en la defensa y el mediocampo

En el lateral izquierdo, Scaloni deberá definir si mantiene a Facundo Medina, quien tuvo una buena actuación ante Argelia, o si devuelve la titularidad a Nicolás Tagliafico. El futbolista se recuperó de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y volvió a trabajar junto al resto del plantel.

La dupla central, en tanto, volvería a estar integrada por Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero. Ambos defensores serían parte de la estructura que el entrenador mantendría respecto del estreno mundialista.

En la mitad de la cancha, la Selección Argentina apostaría por Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Leandro Paredes también está recuperado de un problema muscular, aunque la idea sería que sume minutos desde el banco de suplentes.

Messi, una fija y alternativas en ataque

Lionel Messi tiene su lugar asegurado en la ofensiva luego de la actuación que protagonizó ante Argelia, donde convirtió tres goles. El capitán argentino alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

A su lado podría mantenerse Thiago Almada, aunque Scaloni también evalúa otras opciones tácticas. Nicolás González, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone aparecen entre las alternativas para modificar la conformación ofensiva.

La otra incógnita está en el puesto de centrodelantero. Lautaro Martínez fue titular en el primer partido, pero Julián Álvarez podría ingresar desde el arranque ante Austria.

Así, la posible formación de la Selección Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada o alguna variante, Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.