Messi sumará un compañero de jerarquía: Casemiro acordó con Inter Miami

Casemiro será nuevo jugador de Inter Miami y compartirá equipo con Lionel Messi, luego de que el club estadounidense alcanzara un acuerdo para incorporarlo como agente libre. La operación todavía no fue anunciada oficialmente, pero las partes ya avanzaron en los términos y restan pasos administrativos para formalizar la llegada del mediocampista brasileño.

El futbolista de 34 años dejará Manchester United al finalizar su contrato y continuará su carrera en la Major League Soccer. La negociación venía trabajándose desde marzo y se destrabó en las últimas horas, con la voluntad del propio jugador de instalarse en Miami y sumarse al proyecto deportivo del club.

La información fue confirmada por el periodista especializado Fabrizio Romano, quien indicó que Inter Miami cerró el acuerdo para fichar al brasileño sin costo de transferencia. El anuncio dependerá ahora de la documentación y de la resolución de aspectos propios de la liga estadounidense.

La llegada de Casemiro para jugar con Messi

La incorporación de Casemiro representa un nuevo movimiento de peso para Inter Miami, que busca sostener un plantel competitivo y rodear a Messi de futbolistas con experiencia en los principales escenarios del fútbol internacional.

El brasileño cuenta con una extensa trayectoria en Real Madrid, donde fue parte de uno de los ciclos más exitosos del club español y conquistó cinco Champions League. Luego continuó su carrera en Manchester United, equipo en el que tuvo participación relevante durante las últimas temporadas.

En Miami, Casemiro aportaría recuperación, experiencia y liderazgo en la mitad de la cancha. Su desembarco se produciría en un equipo que ya cuenta con Messi como principal figura y que mantiene una política de incorporaciones vinculada a jugadores de recorrido internacional.

Los pasos que faltan para oficializar la operación

Aunque el acuerdo entre el jugador y el club está encaminado, Inter Miami todavía deberá completar las formalidades para anunciar al mediocampista. Entre los puntos a resolver aparece el esquema de incorporación dentro de la MLS, ya que Los Angeles Galaxy tendría derechos de prioridad sobre el futbolista mediante la llamada “Discovery List”.

Esa normativa otorga prioridad a un club cuando registra previamente su interés por un jugador que no pertenece a la liga. Por ese motivo, Inter Miami debería resolver esa situación antes de cerrar definitivamente la inscripción de Casemiro.

Mientras tanto, Casemiro continúa afectado a la selección de Brasil en el Mundial 2026. Una vez finalizada su participación en el torneo, se espera que avance con la documentación para incorporarse a Inter Miami y convertirse en compañero de Messi.