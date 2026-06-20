Video: una fuga de gas en Crespo provocó un incendio y una máquina municipal quedó envuelta en llamas

Una fuga de gas registrada este sábado al mediodía generó un incendio en una obra pública de la zona céntrica de Crespo. El hecho ocurrió en la intersección de Moreno y Rivadavia, donde una maquinaria municipal habría dañado de manera accidental una cañería de gas natural.

La emergencia se produjo cerca de las 11:25, cuando una perforación en el conducto ocasionó la pérdida de gas y el posterior inicio de las llamas. La situación requirió la intervención de Bomberos Voluntarios y la activación de medidas preventivas en el sector.

Según se informó, una retroexcavadora municipal quedó envuelta por el fuego luego de la rotura de la cañería. El incidente se registró mientras se desarrollaban trabajos en la vía pública y demandó la presencia de un refuerzo de bomberos para controlar la situación.

Una cañería de alta presión

La fuga se produjo en un ducto de alta presión, una condición que elevó el riesgo del operativo y obligó a extremar las precauciones alrededor de la obra. Ante la pérdida de gas, se dispuso el alejamiento de las personas que se encontraban en las inmediaciones.

El maquinista de la retroexcavadora logró retirarse del lugar junto a otras personas presentes antes de que el fuego se extendiera. No se registraron heridos como consecuencia del incidente, de acuerdo con la información inicial conocida tras la emergencia.

La intervención incluyó el bloqueo de la circulación peatonal y vehicular en los alrededores de la esquina. La medida fue adoptada para evitar riesgos mientras se desarrollaban las tareas de control y se evaluaba el alcance de la fuga de gas.

Operativo preventivo en la zona

El episodio generó preocupación entre quienes circulaban por el área céntrica de Crespo, debido a la presencia de fuego en cercanías de una cañería de gas natural. El trabajo de los bomberos permitió asistir en el lugar y reforzar la seguridad de la zona afectada.

La maquinaria municipal sufrió daños tras quedar expuesta a las llamas. En tanto, se aguardaban las tareas técnicas necesarias para revisar el conducto dañado y determinar las condiciones para restablecer la normalidad en el sector.

La situación ocurrió durante el feriado por el Día de la Bandera y movilizó a los servicios de emergencia de Crespo. Las actuaciones continuarán para establecer las circunstancias de la rotura y el alcance de los daños ocasionados durante el incidente.