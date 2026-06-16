Un cortocircuito en un freezer provocó un incendio en la cárcel de mujeres de Paraná

Momentos de preocupación se vivieron este martes en la cárcel de mujeres de Paraná, donde se registró un principio de incendio que obligó a desplegar un operativo preventivo para controlar la situación.

El incidente ocurrió en la Unidad Penal Nº 6 y, según la información a la que accedió Elonce, el fuego se habría originado en un freezer que habría sufrido un cortocircuito. No obstante, las causas del hecho continúan bajo investigación.

Rápida intervención para evitar daños mayores

Desde la cárcel de mujeres de Paraná indicaron que, al detectar el incendio, las autoridades dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia debido a las características del sector afectado.

Según se informó, en esa parte del establecimiento existen estructuras con techo de madera, por lo que resultaba fundamental actuar rápidamente para evitar una propagación de las llamas.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar tras recibir el llamado de emergencia.

Al arribar a la unidad penitenciaria, los bomberos constataron que el fuego ya había sido controlado por personal del establecimiento.

Tareas de prevención y seguridad

A pesar de que el incendio ya había sido sofocado, los efectivos realizaron tareas de prevención y seguridad para garantizar que no existieran riesgos de reinicio del fuego.

Los bomberos trabajaron en la inspección del sector afectado y permanecieron en el lugar hasta asegurar que la zona quedara completamente fuera de peligro.

El operativo contó además con la colaboración de Bomberos Zapadores, personal policial del 911 y efectivos de la comisaría con jurisdicción en la zona.

Las autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas heridas ni lesionadas dentro de la cárcel de mujeres de Paraná. Tampoco fue necesario realizar evacuaciones, ya que la rápida intervención del personal permitió controlar la situación en pocos minutos.