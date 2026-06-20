Una pareja y su bebé murieron tras caer con su auto a un arroyo en Ruta 9

Tres entrerrianos murieron en un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, cuando el automóvil en el que viajaban desde Victoria hacia Rosario despistó y cayó al arroyo Cañada Honda. Un cuarto ocupante logró sobrevivir y fue trasladado a un hospital.
Tres entrerrianos murieron durante la noche del viernes luego de que el automóvil en el que viajaban despistara y cayera al arroyo Cañada Honda, a la altura del kilómetro 124 de la Ruta Nacional 9. Las víctimas, integrantes de una familia oriunda de Victoria, se dirigían hacia Rosario cuando ocurrió el fatal accidente.
Como consecuencia del impacto y la caída al agua, fallecieron una mujer, un hombre mayor de edad y una criatura de un año que viajaban en el vehículo. En tanto, otro hombre logró escapar por sus propios medios y se convirtió en el único sobreviviente de la tragedia. Posteriormente fue asistido por personal de emergencias y derivado a un centro de salud para su atención.
La familia era oriunda de la ciudad de Victoria y se encontraba viajando hacia Rosario al momento del accidente. La magnitud del hecho provocó una importante movilización de equipos de rescate y emergencia que trabajaron durante varias horas en el lugar.
Un operativo de rescate en condiciones adversas
El vocero de Bomberos, Román Montenegro, brindó detalles sobre el complejo operativo desplegado para rescatar a las víctimas y retirar el vehículo del agua. Según explicó, las características de la zona dificultaron considerablemente las tareas de los rescatistas.
"El único sobreviviente pudo salir por sus propios medios", indicó Montenegro en declaraciones radiales. Además, señaló que al llegar al lugar los bomberos debieron localizar el automóvil en un sector de escasa visibilidad y de difícil acceso.
"Es una zona sumamente oscura. A nuestro arribo pudimos ubicar el auto que había caído desde más de dos metros", precisó el vocero, al describir las condiciones en las que trabajaron los equipos de emergencia.
El frío y la oscuridad complicaron las tareas
Montenegro también destacó que el personal del cuartel local debió ingresar al agua para llevar adelante el operativo de rescate. Las bajas temperaturas registradas durante la noche representaron un obstáculo adicional para quienes participaron de las tareas.
"El personal trabajó dentro del agua, donde las bajas temperaturas fueron perjudiciales", sostuvo a FM 95.5 Ramallo City. Pese a las dificultades, los bomberos continuaron con las maniobras necesarias para extraer el vehículo y verificar la situación de sus ocupantes. Sin embargo, una vez que lograron sacar el automóvil del arroyo, se confirmó el desenlace más doloroso. "Lamentablemente, al lograr extraer el auto nos encontramos con los tres fallecidos", lamentó el vocero.
Por estas horas, las autoridades intentan establecer qué provocó que el Fiat Siena abandonara la cinta asfáltica y terminara dentro del curso de agua. La investigación se encuentra en marcha y no se descarta ninguna hipótesis respecto de las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, personal del SAME y representantes del concesionario vial.