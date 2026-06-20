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Policiales Operativo policial durante la madrugada

Intervinieron en una gresca y demoraron a varios jóvenes en la zona del Puente Blanco

Un importante despliegue policial se realizó en la zona del Puente Blanco luego de una pelea multitudinaria. No hubo personas lesionadas y se identificó a los involucrados.

20 de Junio de 2026
Intervinieron tras una gresca generalizada en Puente Blanco.
Intervinieron tras una gresca generalizada en Puente Blanco. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un importante despliegue policial se realizó en la zona del Puente Blanco luego de una pelea multitudinaria. No hubo personas lesionadas y se identificó a los involucrados.

Una gresca generalizada en Puente Blanco, de Paraná motivó un operativo policial durante la madrugada de este sábado, cuando efectivos fueron comisionados por la sala de División 911 hacia ese sector de la ciudad ante el reporte de una pelea entre varias personas.

Al llegar al lugar, los móviles policiales observaron que numerosos jóvenes se encontraban involucrados en el incidente. Sin embargo, al advertir la presencia de los uniformados, varias de las personas comenzaron a dispersarse en distintas direcciones.

 

Pese a ello, los efectivos lograron demorar e identificar a un grupo de jóvenes que permanecía en la zona, avanzando con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

 

Intervención de Minoridad

 

Según se informó, durante el procedimiento no se registraron personas lesionadas ni tampoco damnificados como consecuencia de la gresca.

Asimismo, se dio intervención a la autoridad judicial competente y a personal de la División Minoridad y Violencia Familiar, que trabajó en el lugar para asistir a los menores involucrados.

Los adolescentes fueron restituidos a sus respectivos adultos responsables, mientras que los mayores identificados fueron trasladados para completar el proceso de identificación y las diligencias de rigor en sede policial.

Temas:

Puente Blanco operativo policial
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