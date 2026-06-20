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Sociedad Dolor en el deporte

Conmoción en el fútbol santafesino: murió el jugador que luchaba tras sufrir un ACV en un partido

El futbolista de 22 años estaba internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica luego de descompensarse tras disputar un partido por la Copa Santa Fe. Colón de San Justo y la Liga Santafesina expresaron su pesar en redes sociales.

20 de Junio de 2026
Lautaro Fagioli.
Lautaro Fagioli.

El futbolista de 22 años estaba internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica luego de descompensarse tras disputar un partido por la Copa Santa Fe. Colón de San Justo y la Liga Santafesina expresaron su pesar en redes sociales.

El fútbol santafesino atraviesa horas de pesar tras conocerse la muerte de Lautaro Fagioli, jugador de 22 años de Colón de San Justo. El joven permanecía internado en terapia intensiva luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular isquémico.

 

Fagioli había disputado a comienzos de junio un encuentro correspondiente a la Copa Santa Fe. Luego de ese partido presentó complicaciones de salud y fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde permaneció internado hasta las últimas horas.

 

Durante su internación, el futbolista requirió asistencia respiratoria mecánica y recibió múltiples mensajes de acompañamiento por parte de clubes, compañeros, dirigentes y seguidores del deporte de la provincia.

 

 

El mensaje de Colón de San Justo

 

Desde Colón de San Justo confirmaron la noticia a través de sus redes sociales. “Estamos sumergidos en la tristeza y abrazando con fuerza a toda tu familia. Lautaro, no tenemos palabras, hasta siempre”, expresaron desde la institución.

 

El club también recordó el paso del jugador por la entidad y destacó su vínculo con la institución. “Fuiste un ejemplo de respeto, compromiso y profesionalismo en nuestra casa, que también se convirtió en tu lugar. La familia Colonista te quiere y te guardará por siempre en su memoria”, señalaron.

 

 

Durante los días en los que permaneció internado, distintas disciplinas de Colón de San Justo enviaron mensajes de apoyo y acompañamiento a Fagioli mediante banderas y publicaciones en redes sociales.

 

El acompañamiento del fútbol santafesino

 

La Liga Santafesina también difundió un comunicado tras conocerse el fallecimiento del futbolista. “Profundo pesar por Lautaro, jugador de nuestro fútbol que hoy nos deja físicamente. Expresamos nuestro más sentido pésame”, publicaron.

 

 

La noticia generó numerosas expresiones de dolor entre quienes integran el fútbol santafesino. En las publicaciones realizadas por el club y la Liga se multiplicaron los mensajes de despedida y acompañamiento para la familia del jugador.

 

Fagioli formaba parte de Colón de San Justo y había participado recientemente de la competencia provincial. Su muerte causó conmoción en el ambiente deportivo de Santa Fe, donde distintas instituciones comenzaron a expresar sus condolencias.

Temas:

ACV fútbol santafesino
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