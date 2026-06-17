ACV: cuáles son los cinco síntomas que no deben ignorarse y por qué cada minuto cuenta

REDACCIÓN ELONCE
El ACV es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. La neuróloga Virginia Pujol Lereis explicó cuáles son las señales de alerta, los factores de riesgo y por qué actuar rápidamente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
El ACV volvió a instalarse en la agenda pública en los últimos días tras conocerse que el músico argentino Indio Solari falleció a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico. En ese contexto, especialistas insisten en la necesidad de reconocer los síntomas a tiempo y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier señal de alarma.
Durante una entrevista televisiva, la médica neuróloga Virginia Pujol Lereis, jefa del Servicio de Neurología Vascular del Hospital Fleni, explicó cuáles son los síntomas más frecuentes y destacó que la rapidez en la atención médica resulta fundamental para mejorar el pronóstico de los pacientes.
“Para hacerlo fácil y no olvidarnos, son cinco síntomas que tenemos que recordar”, señaló la especialista al referirse a las manifestaciones más comunes de un accidente cerebrovascular.
Los cinco síntomas que pueden indicar un ACV
La profesional detalló que uno de los signos más importantes es la pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, ya sea en la cara, el brazo o la pierna. También mencionó las dificultades para hablar o comprender, los trastornos visuales repentinos, la pérdida súbita del equilibrio y los dolores de cabeza intensos de aparición brusca.
“Intentar ver y perder la visión de un ojo o de un lateral, como que no pudiésemos ver un costado, intentar mantener el equilibrio y que de repente de golpe no podamos mantener equilibrio, nos vayamos hacia un costado y un dolor de cabeza que empiece bien de golpe”, describió.
Además, explicó una manera sencilla de identificar una posible emergencia. “Si notamos que alguna de estas cosas falla, sonrisa, brazo, ver o hablar, tenemos que pensar que esa persona está sufriendo un ACV”, remarcó. Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es clara. “Frente a cualquiera de estos síntomas, rápidamente activar el servicio de emergencias”, sostuvo.
Factores de riesgo y prevención
Consultada sobre los factores que aumentan las probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular, Pujol Lereis indicó que la hipertensión arterial ocupa el primer lugar. A ello se suman la diabetes, el colesterol elevado, el sobrepeso, el tabaquismo y determinadas enfermedades cardíacas.
“Los factores de riesgo son aquellas circunstancias que enferman las arterias. Entonces, todas las condiciones como la presión alta, que es la principal, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, fumar, ciertas enfermedades del corazón, todos estos van enfermando las arterias y predisponen al ACV”, explicó.
La especialista destacó que la prevención depende, en gran medida, de los hábitos cotidianos. “La principal manera de prevenir un ACV es llevando una vida saludable y controlando con un médico estos factores de riesgo”, afirmó.
También aclaró que existen los llamados ataques isquémicos transitorios (AIT), episodios breves cuyos síntomas desaparecen rápidamente, pero que igualmente constituyen una emergencia médica. “No importa si el síntoma dura 5 minutos, 15 minutos o se mantiene, es una emergencia igual”, enfatizó.
Cada vez más casos en personas jóvenes
Uno de los fenómenos que más preocupa a los especialistas es el aumento de casos en pacientes más jóvenes. Si bien históricamente el ACV se asociaba a personas mayores de 65 años, en los últimos años comenzaron a observarse eventos cerebrovasculares en edades más tempranas.
Según explicó la neuróloga, esto se relaciona directamente con cambios en el estilo de vida y con la aparición anticipada de factores de riesgo cardiovascular. “Hoy en día no es infrecuente encontrar personas de 40 años que ya son hipertensas, que tienen colesterol elevado, sedentarias, obesas”, indicó.
La médica también aportó una cifra alarmante sobre la situación actual. “El 40% de los niños y adolescentes son obesos. 40% es un número terrible”, advirtió. Finalmente, señaló que el estrés también juega un papel importante. “El estrés crónico también ayuda a enfermar las arterias”, aseguró, y agregó que episodios de estrés agudo pueden desencadenar problemas vasculares en personas predispuestas. Para la especialista, el desafío es colectivo. “Realmente nos estamos enfermando y no es algo local, es algo que se está viendo generalizado”, concluyó, al insistir en la necesidad de promover hábitos saludables desde edades tempranas para reducir el impacto de una enfermedad en la que, efectivamente, cada minuto cuenta.