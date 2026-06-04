Futbolista de 22 años sufrió un ACV isquémico y permanece en terapia intensiva

La salud de Lautaro Fagioli, futbolista de 22 años de Colón de San Justo, generó preocupación en el ambiente deportivo santafesino luego de que sufriera un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y quedara internado en estado delicado en el Hospital José María Cullen de Santa Fe.

El joven había disputado el pasado domingo el encuentro entre Colón de San Justo y Central San Carlos por la Copa Santa Fe. Tras el compromiso deportivo, en el que su equipo logró avanzar a la tercera fase del certamen provincial, presentó complicaciones de salud y debió ser trasladado de urgencia al centro asistencial.

Según informaron desde el hospital, el futbolista permanece bajo cuidados intensivos mientras los profesionales siguen de cerca su evolución, publicó Aire de Santa Fe.

Permanece internado en terapia intensiva

El director del Hospital José María Cullen, Bruno Moroni, brindó detalles sobre el estado de salud del jugador y confirmó la gravedad del cuadro.

“Se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia mecánica respiratoria con drogas vasoactivas y pronóstico reservado”, indicó el profesional al referirse a la situación clínica de Fagioli.

El diagnóstico de ACV isquémico provocó conmoción entre compañeros, dirigentes e hinchas, quienes siguieron con atención las novedades sobre su estado de salud.

Mensajes de apoyo y solidaridad

Desde que trascendió la noticia, diferentes clubes de la región, futbolistas y simpatizantes expresaron mensajes de acompañamiento hacia el jugador y su familia a través de las redes sociales.

Las muestras de afecto se multiplicaron durante las últimas horas, con deseos de pronta recuperación para el joven deportista, considerado una de las figuras de Colón de San Justo.

Mientras tanto, el futbolista continúa internado en el Hospital Cullen bajo monitoreo permanente, a la espera de su evolución clínica.