 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Procedimiento policial en barrio Francisco Ramírez

Secuestraron un revólver y detuvieron a un joven tras una persecución a un grupo de menores en Paraná

Un grupo de jóvenes intentó escapar al advertir la presencia policial en barrio Francisco Ramírez. Durante el operativo, uno de ellos descartó un morral que contenía un revólver calibre .32 y cartuchería.

20 de Junio de 2026
arma de fuego secuestrada en Paraná.
arma de fuego secuestrada en Paraná. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un grupo de jóvenes intentó escapar al advertir la presencia policial en barrio Francisco Ramírez. Durante el operativo, uno de ellos descartó un morral que contenía un revólver calibre .32 y cartuchería.

Un arma de fuego fue secuestrada en Paraná, tras ser hallada durante un procedimiento realizado por personal policial en barrio Francisco Ramírez. Los efectivos observaron a un grupo de jóvenes caminando por inmediaciones de calle Osinalde que, al advertir la presencia del móvil policial, emprendieron la fuga.

Tras una persecución, los sospechosos fueron interceptados sobre calle Osinalde, entre Sauce de Luna y Río Seco. Durante la persecución, uno de los integrantes del grupo arrojó un morral que fue recuperado por los uniformados.

 

Al inspeccionar el bolso, los efectivos constataron que contenía un arma de fuego tipo revólver y cartuchería calibre .32, por lo que se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales competentes.

 

Intervención judicial

 

Como resultado del operativo, la Policía identificó a todos los jóvenes involucrados. Entre ellos había un mayor de edad y varios menores.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven mayor fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, acusado por los delitos de resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego.

En tanto, los menores fueron derivados a la División Minoridad, donde tomó intervención el Fiscal de Menores. Además, trabajó en el lugar personal de Balística de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes sobre el arma secuestrada.

Temas:

Arma persecución Francisco Ramírez Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso