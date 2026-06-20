Secuestraron un revólver y detuvieron a un joven tras una persecución a un grupo de menores en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un grupo de jóvenes intentó escapar al advertir la presencia policial en barrio Francisco Ramírez. Durante el operativo, uno de ellos descartó un morral que contenía un revólver calibre .32 y cartuchería.
Un arma de fuego fue secuestrada en Paraná, tras ser hallada durante un procedimiento realizado por personal policial en barrio Francisco Ramírez. Los efectivos observaron a un grupo de jóvenes caminando por inmediaciones de calle Osinalde que, al advertir la presencia del móvil policial, emprendieron la fuga.
Tras una persecución, los sospechosos fueron interceptados sobre calle Osinalde, entre Sauce de Luna y Río Seco. Durante la persecución, uno de los integrantes del grupo arrojó un morral que fue recuperado por los uniformados.
Al inspeccionar el bolso, los efectivos constataron que contenía un arma de fuego tipo revólver y cartuchería calibre .32, por lo que se dio inmediata intervención a las autoridades judiciales competentes.
Intervención judicial
Como resultado del operativo, la Policía identificó a todos los jóvenes involucrados. Entre ellos había un mayor de edad y varios menores.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven mayor fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, acusado por los delitos de resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego.
En tanto, los menores fueron derivados a la División Minoridad, donde tomó intervención el Fiscal de Menores. Además, trabajó en el lugar personal de Balística de la Dirección General de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes sobre el arma secuestrada.