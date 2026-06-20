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Policiales Siniestro vial durante la madrugada

Victoria: un joven conducía una camioneta, chocó contra un árbol y la dejó abandonada

El siniestro ocurrió en una esquina de la ciudad de Victoria durante las primeras horas de la mañana. El conductor se había retirado momentáneamente del lugar y no se registraron heridos.

20 de Junio de 2026
Camioneta chocó contra un árbol y fue hallada abandonada.
Camioneta chocó contra un árbol y fue hallada abandonada. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El siniestro ocurrió en una esquina de la ciudad de Victoria durante las primeras horas de la mañana. El conductor se había retirado momentáneamente del lugar y no se registraron heridos.

La camioneta chocó contra un árbol en Victoria durante la madrugada de este sábado y fue encontrada sin ocupantes cuando llegó el personal policial. El hecho ocurrió alrededor de las 6.10 en la intersección de calles Viamonte y Varela.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una Ford Ranger había impactado contra un árbol emplazado en la vía pública. Tras el choque, el vehículo permanecía abandonado en la escena del siniestro.

 

Ante esta situación, los uniformados iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el accidente y localizar a los ocupantes del rodado, indicaron fuentes policiales.

 

Identificaron al conductor

 

Minutos más tarde se presentó el titular de la camioneta, quien informó a las autoridades que el vehículo era conducido por su hijo, un joven de 18 años.

 

Según indicó, el conductor se había retirado momentáneamente del lugar luego del impacto, aunque posteriormente pudo ser identificado en el marco de las actuaciones policiales.

 

En el procedimiento intervino personal de Inspección Municipal de Victoria, que realizó las diligencias de rigor. De acuerdo con la información oficial, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro vial.

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