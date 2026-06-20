Países Bajos goleó a Suecia y aseguró su pase a los dieciseisavos de final

El seleccionado neerlandés se impuso 5-1 por la segunda fecha del Grupo F. Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron dos goles cada uno, mientras que Crysencio Summerville completó la goleada.
Países Bajos venció 5-1 a Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final. El seleccionado neerlandés resolvió el partido con una amplia diferencia y quedó como líder de la zona, a falta de una jornada para el cierre de la fase inicial.
Brian Brobbey fue una de las figuras del encuentro al convertir dos goles durante el primer tiempo. El delantero abrió el marcador a los cinco minutos y volvió a aparecer a los 16, en un tramo inicial en el que Países Bajos encontró ventaja rápida frente al conjunto sueco.
La diferencia se amplió apenas comenzó el complemento. Cody Gakpo marcó a los 1 y 8 minutos del segundo tiempo, mientras que Anthony Elanga descontó para Suecia a los 13. Sin embargo, el conjunto neerlandés volvió a golpear sobre el cierre con una conquista de Crysencio Summerville.
Una goleada que aseguró la clasificación
Con el 5-1, Países Bajos se aseguró el pasaje a los dieciseisavos de final y quedó en la primera colocación del Grupo F. El equipo mantuvo mayor posesión de la pelota durante el encuentro y terminó con 10 remates al arco, frente a los 16 de Suecia.
Más allá de que Suecia generó una mayor cantidad de disparos, el seleccionado neerlandés fue más eficaz en las llegadas claras. La contundencia ofensiva quedó reflejada en los cinco goles, con Brobbey y Gakpo como principales protagonistas de la victoria.
El encuentro no tuvo expulsados. Suecia recibió tres tarjetas amarillas durante el segundo tiempo, mientras que Países Bajos no registró amonestaciones en un partido que controló desde los primeros minutos.
Lo que viene en el Grupo F
En la próxima fecha, Países Bajos enfrentará a Túnez el jueves 25 de junio, a las 20, en el estadio de Kansas City. El equipo llegará a ese compromiso ya clasificado y con la posibilidad de sostener el primer lugar de la zona.
Suecia, por su parte, deberá medirse con Japón el mismo día y horario, en Dallas. Tras la derrota, quedó ubicada en el segundo puesto del Grupo F, aunque tendrá que esperar otros resultados para confirmar su futuro en el Mundial 2026.
La goleada dejó al conjunto neerlandés con un panorama favorable para la continuidad del torneo. El equipo resolvió con autoridad su segunda presentación y aseguró su presencia en la próxima instancia.