Secuestraron drogas, miles de dólares, pesos y armas de fuego tras operativo por narcomenudeo en Federación

Los tres allanamientos en Federación se realizaron durante la noche del viernes en el marco de una investigación por presunto narcomenudeo. La Policía secuestró estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos y detuvo a cuatro hombres mayores de edad.
Los tres allanamientos en Federación desplegados durante la noche del viernes dejaron como saldo el secuestro de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares, vehículos y la detención de cuatro hombres mayores de edad. Los procedimientos fueron ordenados en el marco de una causa por presunto narcomenudeo que se encuentra en etapa de investigación.
Las medidas judiciales fueron ejecutadas por personal de las Delegaciones de Drogas Peligrosas de Chajarí y Concordia, con el apoyo de efectivos de las Guardias Especiales de Federación y Concordia. Los operativos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad y permitieron reunir elementos considerados de interés para la causa.
Además de los detenidos, durante los procedimientos fueron identificadas diez personas, entre ellas cinco mujeres y cinco varones. Todos quedaron supeditados a la investigación que llevan adelante las autoridades judiciales competentes.
Los procedimientos en distintos sectores de la ciudad
Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Las Violetas. Según trascendió, en el lugar se secuestró una cantidad reducida de marihuana. Al momento del operativo, la propiedad se encontraba sin moradores y no se registraron detenciones vinculadas a ese domicilio.
El segundo procedimiento tuvo lugar en una casa ubicada sobre calle Santa Fe. Allí se identificó a varias personas mayores de edad y se logró el secuestro de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera.
De acuerdo con la información obtenida durante la investigación, este domicilio era considerado uno de los puntos de interés para los pesquisas, por lo que las tareas se concentraron en la búsqueda de elementos relacionados con la comercialización de estupefacientes.
Secuestro de vehículos y otros elementos
El tercer allanamiento se concretó en una vivienda situada en inmediaciones de las calles Gaucho Rivero y Enseñaras a Volar. En ese lugar fueron identificados los ocupantes del inmueble y se procedió al secuestro de varios teléfonos celulares, un arma de aire comprimido modificada calibre .22 marca Krico y una moto.
Posteriormente, los investigadores llevaron adelante una requisa vehicular y personal en calle Chaco, casi avenida Alem. Allí se inspeccionó un automóvil Volkswagen Golf y se identificó a dos hombres mayores de edad, logrando además el secuestro de marihuana y cocaína.
Los procedimientos permitieron ampliar la cantidad de pruebas incorporadas a la causa, mientras la investigación continúa para determinar posibles responsabilidades y conexiones entre las personas involucradas.
El balance de los operativos
Como resultado de los allanamientos y requisas, las fuerzas de seguridad secuestraron nueve teléfonos móviles, un televisor, un rifle de aire comprimido reformado calibre .22 marca Krico, un arma de plástico no apta para disparo, un automóvil Volkswagen Golf, una motocicleta Gilera Smash 125 cc y una motocicleta Honda Nabi.
También se incautó dinero en efectivo por una suma superior a los 340.000 pesos y 1.280 dólares, además de distintas cantidades de cocaína y marihuana que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.
Las autoridades confirmaron que cuatro hombres mayores de edad quedaron detenidos e incomunicados por disposición judicial. En tanto, la causa continúa avanzando y no se descartan nuevas medidas a medida que se analicen los elementos secuestrados durante los procedimientos realizados en la ciudad de Federación.