Cadetes y aspirantes de la Policía y el Servicio Penitenciario juraron a la Bandera en Villaguay

En el marco del acto conmemorativo por el Día de la Bandera desarrollado en Villaguay, 389 integrantes de la Policía y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos juraron fidelidad y lealtad a la insignia patria.
En el marco del acto conmemorativo por el 206º aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano y el Día de la Bandera desarrollado en Villaguay, 389 integrantes de la Policía y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos juraron fidelidad y lealtad a la insignia patria.
El acto estuvo presidido por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, acompañado por el jefe de la Policía, Claudio González, el director general del Servicio Penitenciario de la provincia, Alejandro Miotti y el presidente municipal Adrián Fuertes.
Por parte de la Policía de Entre Ríos, 322 cadetes de tercer año y aspirantes a agentes asumieron su compromiso frente al jefe de Policía. En tanto, el director general del Servicio Penitenciario tomó juramento constitucional a 67 efectivos de dicha institución, compuestos por 12 cadetes de tercer año de la Escuela Superior Victorino Scheurmann y 55 aspirantes de la Escuela de Agentes Sargento Emilio Adolfo Reynoso.
Durante la ceremonia, Roberto Romani desarrolló un repaso por la historia de nuestro país y de la Bandera Nacional. Finalmente, se desarrolló un desfile que contó con la participación de más de 650 integrantes.