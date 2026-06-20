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Política Día de la Bandera

Cadetes y aspirantes de la Policía y el Servicio Penitenciario juraron a la Bandera en Villaguay

En el marco del acto conmemorativo por el Día de la Bandera desarrollado en Villaguay, 389 integrantes de la Policía y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos juraron fidelidad y lealtad a la insignia patria.

20 de Junio de 2026
Acto en Villaguay.
Acto en Villaguay. Foto: (PER).

En el marco del acto conmemorativo por el Día de la Bandera desarrollado en Villaguay, 389 integrantes de la Policía y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos juraron fidelidad y lealtad a la insignia patria.

En el marco del acto conmemorativo por el 206º aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano y el Día de la Bandera desarrollado en Villaguay, 389 integrantes de la Policía y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos juraron fidelidad y lealtad a la insignia patria.

El acto estuvo presidido por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, acompañado por el jefe de la Policía, Claudio González, el director general del Servicio Penitenciario de la provincia, Alejandro Miotti y el presidente municipal Adrián Fuertes.

Por parte de la Policía de Entre Ríos, 322 cadetes de tercer año y aspirantes a agentes asumieron su compromiso frente al jefe de Policía. En tanto, el director general del Servicio Penitenciario tomó juramento constitucional a 67 efectivos de dicha institución, compuestos por 12 cadetes de tercer año de la Escuela Superior Victorino Scheurmann y 55 aspirantes de la Escuela de Agentes Sargento Emilio Adolfo Reynoso.

 

Durante la ceremonia, Roberto Romani desarrolló un repaso por la historia de nuestro país y de la Bandera Nacional. Finalmente, se desarrolló un desfile que contó con la participación de más de 650 integrantes.

Temas:

Día de la Bandera Villaguay
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