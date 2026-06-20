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Paraná Incidente en feria de emprendedores

Cayó un árbol en feria de la Escuela Hogar y varias personas fueron picadas por avispas

El incidente ocurrió en el complejo Escuela Hogar mientras se desarrollaba una feria de venta de productos. La caída de un añejo ejemplar destruyó un panal de avispas y obligó a asistir a varias personas.

20 de Junio de 2026
Cayó un árbol en la Escuela Hogar y hubo heridos por avispas.
Cayó un árbol en la Escuela Hogar y hubo heridos por avispas. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

El incidente ocurrió en el complejo Escuela Hogar mientras se desarrollaba una feria de venta de productos. La caída de un añejo ejemplar destruyó un panal de avispas y obligó a asistir a varias personas.

La caída de árbol en la Escuela Hogar generó momentos de preocupación durante la tarde de este sábado, cuando un ejemplar de gran tamaño se desplomó en una zona donde se realizaba una feria de venta de productos, según pudo confirmar Elonce.

 

De acuerdo con la información recabada, el árbol albergaba un panal de avispas que se destruyó al momento del derrumbe. Como consecuencia, los insectos atacaron a varias de las personas que se encontraban recorriendo la feria.

Al menos seis personas sufrieron picaduras, mientras que dos de ellas debieron ser trasladadas en vehículos particulares hacia el hospital San Martín debido a la cantidad de lesiones que presentaban.

 

Operativo de emergencia

 

El añejo ejemplar cayó en las inmediaciones de la oficina del Registro Civil y quedó atravesado sobre una de las calles internas del complejo, apoyado parcialmente sobre uno de los tapiales del predio.

La situación generó una rápida intervención de los servicios de emergencia para asistir a los afectados y garantizar la seguridad en el sector.

 

En el lugar trabajaron efectivos de Defensa Civil, ambulancias y bomberos voluntarios, quienes desplegaron un operativo para controlar la situación y retirar el árbol caído, mientras se evaluaban los daños ocasionados por el incidente.

Temas:

Complejo Escuela Hogar lesiones
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