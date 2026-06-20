Trágico choque en Tucumán: murieron cuatro personas y ya fueron identificadas

El trágico choque en Leales continúa generando conmoción tras conocerse la identidad de las cuatro personas que perdieron la vida en un accidente ocurrido durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 9. Las víctimas viajaban a bordo de un Ford Ka que colisionó contra una rastra cañera a la altura del kilómetro 1.251, en la localidad de Agua Azul, departamento Leales.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro vial se produjo alrededor de las 4.30 y tuvo como protagonistas a un camión Mercedes Benz con acoplado y un automóvil Ford Ka gris. Por causas que todavía son investigadas por las autoridades, ambos vehículos colisionaron en plena ruta y el impacto tuvo consecuencias devastadoras para los ocupantes del rodado menor.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Alberto Díaz, de 57 años; Sandra Isabel Ligios, de 59; Macarena Russo Ligio, de 31; y la niña Albertina Russo Suárez, de siete años. Todos tenían domicilio en la ciudad de Santiago del Estero y fallecieron en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas durante el choque.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con el informe oficial, el camión Mercedes Benz L1624 era conducido por Cristian José Beltrán, de 45 años, residente en la localidad de Monteagudo, departamento Simoca. El transporte de carga se encontraba saliendo desde un campo de plantación de caña de azúcar para incorporarse a la Ruta Nacional 9 en dirección norte.

Foto: La Gaceta de Tucumán.

Las primeras actuaciones indican que, mientras realizaba esa maniobra, el vehículo fue impactado por el Ford Ka que circulaba de norte a sur. El choque se produjo sobre las ruedas traseras del lateral izquierdo del acoplado, lo que provocó severos daños en la parte frontal del automóvil.

La violencia del impacto fue tal que los cuatro ocupantes del vehículo menor murieron prácticamente en el acto. Personal del servicio de emergencias 107 acudió rápidamente al lugar y confirmó los fallecimientos, sin que pudiera realizarse ninguna maniobra para salvarles la vida.

Las víctimas viajaban desde Santiago del Estero

Con el correr de las horas se conocieron más detalles sobre las personas fallecidas. Daniel Alberto Díaz era quien conducía el automóvil al momento del accidente. Junto a él viajaban Sandra Isabel Ligios, Macarena Russo Ligio y la pequeña Albertina Russo Suárez.

Foto: La Gaceta de Tucumán.

La noticia causó profundo dolor en Santiago del Estero, donde residían las cuatro víctimas. Familiares, allegados y vecinos comenzaron a expresar sus condolencias a través de las redes sociales, mientras aguardaban información oficial sobre los procedimientos posteriores al siniestro, indicó La Gaceta.

La muerte de una niña de apenas siete años incrementó el impacto emocional del hecho y volvió a poner el foco sobre la problemática de los accidentes de tránsito en las rutas argentinas, especialmente en horarios nocturnos y en sectores donde circulan vehículos de gran porte vinculados a actividades productivas.