TC en Rafaela: Aguirre hizo la pole y Werner terminó 38º

En la clasificación de la séptima fecha del Turismo Carretera, TC en Rafaela tuvo como gran protagonista a Valentín Aguirre, que logró la pole position y estableció un nuevo récord de pista. Mariano Werner, en tanto, finalizó en el 38º puesto.
El TC en Rafaela vivió una intensa jornada clasificatoria este sábado en el Autódromo Ciudad de Rafaela, donde Valentín Aguirre se quedó con la pole position de la séptima fecha de la temporada, correspondiente a la tradicional "Carrera de los Millones". El piloto de Arrecifes marcó un tiempo de 1m25s673, estableciendo además un nuevo récord para el circuito santafesino.
A bordo de su Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, Aguirre superó por 0s154 a Agustín Canapino, también con Chevrolet Camaro, mientras que Jonatan Castellano ubicó su Dodge Challenger en la tercera posición para completar el podio de la clasificación.
La actuación le permitió al piloto bonaerense conseguir su primera pole position de la temporada y la quinta dentro de su trayectoria en el Turismo Carretera. Además, cortó una larga racha sin quedarse con una clasificación, ya que no lograba ese resultado desde el 25 de mayo de 2019, precisamente en el circuito de Rafaela.
Pole para @valentin.aguirre133 en el último intento 👏#ACTC pic.twitter.com/OyxzPl13AF— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) June 20, 2026
Récord de pista y dominio de Chevrolet
La vuelta de Aguirre no solo le permitió quedarse con el mejor registro de la jornada, sino que además significó un nuevo récord para el trazado. El arrecifeño mejoró en 0s436 la marca que había establecido Christian Ledesma durante la temporada 2024.
La clasificación tuvo además un valor especial porque fue la primera presentación del Turismo Carretera en Rafaela con el parque automotor completo de nueva generación. La categoría no había visitado este escenario durante 2025, por lo que la expectativa era alta entre equipos y aficionados.
Con este resultado, Chevrolet amplió su dominio histórico en la estadística de poles position dentro de la categoría, alcanzando un total de 17 clasificaciones ganadas desde la llegada de los modelos de nueva generación.
Werner quedó lejos de los puestos de adelante
Entre los pilotos que no lograron encontrar el rendimiento esperado estuvo Mariano Werner. El tricampeón de Turismo Carretera y referente entrerriano cerró la clasificación en el puesto 38, a 1s101 del tiempo registrado por Aguirre.
El piloto de Paraná no pudo aprovechar el potencial de su Ford Mustang en una pista donde habitualmente suele mostrarse competitivo. Ahora deberá trabajar junto a su equipo para mejorar el rendimiento de cara a las series clasificatorias y la final del domingo.
Tampoco tuvieron una buena clasificación otros protagonistas del campeonato. José Manuel Urcera, líder del certamen con Toyota Camry, finalizó en el puesto 34, mientras que Facundo Chapur, ganador de la fecha anterior con Torino, terminó 41º.