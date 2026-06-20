Tuli Acosta deslumbró desde Miami con una sensual sesión de fotos en bikini

Tuli Acosta compartió una nueva producción de fotos desde Miami y llamó la atención de sus seguidores con una serie de postales en bikini, tomadas en un entorno de playa y vegetación tropical. La artista viajó a Estados Unidos para disfrutar de unos días de descanso y mostró parte de su estadía a través de las redes sociales.

Según publicó Infobae, la cantante eligió como escenario un sendero de arena rodeado de arbustos, árboles y vegetación, con el mar turquesa de fondo. Las imágenes fueron tomadas con luz natural y mostraron distintos momentos de la artista durante una jornada de playa.

Para la producción, Tuli Acosta utilizó un bikini triangular marrón oscuro, con tachas y remaches metálicos plateados. El look se completó con aros pequeños, un anillo dorado y un piercing en el ombligo, mientras que llevó el cabello mojado y suelto en gran parte de las fotografías.

Una producción desde la playa

La publicación incluyó diez imágenes en las que la artista posó de frente, de perfil y de espaldas. En algunas tomas se mostró caminando por el sendero de arena, mientras que en otras eligió una pose más cercana, con la vegetación como parte principal del fondo.

Los tatuajes de la cantante también quedaron expuestos en varias de las fotografías. En sus brazos, piernas, torso y manos se observaron distintos diseños, entre ellos una rosa de gran tamaño en tinta roja sobre el brazo derecho.

La secuencia tuvo un tono relajado y sin una descripción extensa. Tuli Acosta acompañó la publicación únicamente con tres emojis: un espejo, una planta y una ola, en referencia al paisaje elegido para las imágenes desde Miami.

El look que compartió Tuli Acosta

El contraste entre el bikini oscuro, los detalles metálicos y el paisaje de arena blanca fue uno de los elementos que se repitió a lo largo del carrete. En los planos más abiertos, el mar y el cielo despejado completaron la escena de playa.

En otras fotos, la cantante eligió posar junto a hojas secas y ramas bajas, dejando en segundo plano el agua. Esa elección permitió que el vestuario, los tatuajes y el cabello húmedo tomaran mayor protagonismo dentro de la producción.

Con esta publicación, Tuli Acosta volvió a mostrar parte de su actividad en redes sociales durante sus vacaciones en Estados Unidos. La artista compartió imágenes de una jornada de descanso en Miami, en medio del verano y del movimiento turístico que genera el Mundial 2026 en ese país.