Buscan a una adolescente de 16 años en Paraná que está desaparecida desde el miércoles

Según indicaron fuentes judiciales, la adolescente de 16 años se ausentó pasadas las 19 horas de su domicilio y no retornó.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita la colaboración de la comunidad a fin de localizar a Sofía Annelise Coronel, de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el miércoles pasado alrededor de las 19, al retirarse de su domicilio ubicado en calle Sauce de Luna, Barrio Paraná XVIII, de esta capital. Vestía pantalón negro y campera tipo "puff" corta de color negro.
Según la información reunida hasta el momento, podría frecuentar la zona de calles República de Siria, Base Esperanza, Islas Orcadas del Sur y alrededores, así como otros sectores de los barrios Paraná XVI y Anacleto Medina.
Se solicita a cualquier persona que pueda aportar información útil sobre su ubicación o paradero que se comunique de inmediato al servicio de emergencias 911 o a la División Minoridad y Violencia Familiar de la Policía de Entre Ríos, teléfono (0343) 4209195.