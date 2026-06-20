Alemania consiguió un agónico triunfo sobre Costa de Marfil y clasificó a 16avos

El duelo Alemania vs Costa de Marfil terminó con una remontada agónica de los europeos, que se impusieron 2-1 en el Estadio Toronto y aseguraron su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Los africanos estuvieron cerca de dar el golpe, pero no pudieron sostener la ventaja.
El partido Alemania vs Costa de Marfil tuvo un desenlace dramático este sábado, cuando el conjunto alemán logró revertir el marcador en la última jugada del encuentro para quedarse con una victoria por 2-1 y avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026. El equipo africano había sorprendido al ponerse en ventaja, pero no logró mantener el resultado ante la reacción del seleccionado dirigido por Julian Nagelsmann.
Durante el primer tiempo, Alemania comenzó mejor y tuvo varias oportunidades para abrir el marcador. A los pocos segundos del inicio, Kai Havertz tuvo la primera aproximación con un remate desviado, mientras que minutos después volvió a aparecer con un cabezazo que fue controlado por el arquero Yahia Fofana.
Incluso, los europeos habían conseguido marcar a través de Aleksandar Pavlović, pero el tanto fue invalidado por una infracción sobre el guardameta marfileño dentro del área. El dominio alemán parecía anticipar una jornada tranquila, pero el desarrollo del encuentro cambió por completo.
Costa de Marfil sorprendió y complicó a Alemania
Luego de una pausa de hidratación, Costa de Marfil salió con una postura mucho más ofensiva y logró encontrar espacios en la defensa alemana. El equipo africano comenzó a presionar más arriba y encontró recompensa con una jugada elaborada desde el sector izquierdo.
Yan Diomande protagonizó una buena acción individual y envió un centro al área que terminó en los pies de Amad Diallo. Aunque el primer remate fue rechazado, Frank Kessié apareció para aprovechar el rebote y convertir el 1-0 que sorprendió a todo el estadio.
El gol golpeó al equipo europeo, que perdió claridad en la circulación y empezó a depender demasiado de las apariciones individuales de Jamal Musiala. Alemania tuvo problemas para construir juego y por momentos quedó expuesto ante los ataques rivales.
La reacción alemana llegó en el complemento
En el segundo tiempo, Costa de Marfil tuvo la oportunidad de sentenciar el partido, pero falló en los metros finales. Christ Inao Oulaï y Yan Diomande desperdiciaron situaciones claras que luego terminarían pesando en el resultado.
Alemania aprovechó esas oportunidades perdidas y encontró el empate a los 67 minutos. Deniz Undav y Nadiem Amiri combinaron en la mitad de la cancha y la jugada terminó con Undav definiendo dentro del área para poner el 1-1.
El delantero se convirtió nuevamente en protagonista del seleccionado alemán, luego de haber sido importante también en el debut frente a Curazao, donde marcó un gol y aportó dos asistencias.
Undav volvió a ser héroe y Neuer hizo historia
Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, Alemania encontró la victoria en el tiempo adicional. A los 93 minutos, Deniz Undav apareció otra vez para marcar el 2-1 definitivo y convertirse en la gran figura del partido, precisó Infobae.
Con este doblete, el atacante del Stuttgart pasó a ser uno de los máximos goleadores del Mundial 2026 con tres tantos, compartiendo esa posición con Lionel Messi y Jonathan David.