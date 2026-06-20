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Paraná Postales de una mañana cargada de emoción

En imágenes: el emotivo acto de la Promesa a la Bandera de 2.000 alumnos en Plaza Mansilla

Las imágenes capturadas durante el acto en Plaza Mansilla mostraron abrazos, sonrisas, lágrimas y el orgullo de miles de alumnos que realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera junto a sus familias y veteranos de Malvinas.

20 de Junio de 2026
Emoción, orgullo y patriotismo en la Promesa a la Bandera.
Emoción, orgullo y patriotismo en la Promesa a la Bandera. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Las imágenes capturadas durante el acto en Plaza Mansilla mostraron abrazos, sonrisas, lágrimas y el orgullo de miles de alumnos que realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera junto a sus familias y veteranos de Malvinas.

Las imágenes de la Promesa de Lealtad a la Bandera en Paraná reflejaron la emoción que se vivió este sábado en Plaza Mansilla, donde cerca de 2.000 alumnos de cuarto grado protagonizaron uno de los momentos más significativos de su vida escolar. Sonrisas, abrazos y miradas de orgullo quedaron registrados en una jornada que reunió a más de 3.000 personas.

Cada fotografía mostró distintos momentos de la ceremonia: el nerviosismo previo de los estudiantes, la emoción de las familias al acompañar el acto y la solemnidad con la que los veteranos de Malvinas encabezaron la toma de la promesa.

Las postales también captaron instantes de profunda carga simbólica, como las manos sobre el corazón, las banderas argentinas flameando y el entusiasmo de los niños al responder con firmeza el tradicional "Sí, prometo".

 

El mensaje de los veteranos

 

Durante la ceremonia, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, Oscar Eguías, dirigió un mensaje a los estudiantes y destacó el valor de la educación y los principios ciudadanos.

 

“La verdadera independencia de un país no se define solamente en nuestra historia, se construye cada día con educación y valores que sembramos en nuestros niños”, expresó el excombatiente frente a los presentes.

Además, remarcó la trascendencia del compromiso asumido por los alumnos al afirmar: “Hoy harán una de las promesas más significativas de su infancia: lealtad a nuestra bandera nacional ante la presencia de los veteranos y por la memoria de los caídos en combate en Malvinas, que guardan una historia de coraje, sacrificio, amor por la patria”.

 

Una ley que reconoce a los héroes

 

Antes de concretar la promesa, Eguías invitó a los estudiantes a vivir el momento con intensidad. “Les voy a pedir que con una mano en el corazón, cada alumno, y luego de la promesa, griten tan fuerte que se escuche en toda la ciudad de Paraná”, manifestó.

La participación de los veteranos en este tipo de ceremonias está respaldada por la Ley Provincial N° 11.197, sancionada por la Legislatura de Entre Ríos durante el año pasado.

La normativa establece que la Promesa de Lealtad a la Bandera de los alumnos de cuarto grado sea tomada prioritariamente por excombatientes y veteranos de la Guerra de Malvinas, con el objetivo de honrar a quienes defendieron la soberanía nacional.

 

Miles de estudiantes prometieron lealtad a la Bandera en una multitudinaria ceremonia

 

Más fotos de la emotiva jornada:

 

Temas:

Promesa de lealtad a la Bandera Plaza Mansilla Veterano de Malvinas
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