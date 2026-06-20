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Cómo estará el tiempo en Paraná y el resto de Entre Ríos para el Día del Padre

El tiempo en Paraná y en el resto de Entre Ríos estará marcado por una jornada fría durante el Día del Padre. El pronóstico anticipa bajas temperaturas, nubosidad y posibles neblinas en distintos puntos de la provincia.

20 de Junio de 2026
Tiempo en Paraná.
Tiempo en Paraná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El tiempo en Paraná y en el resto de Entre Ríos estará marcado por una jornada fría durante el Día del Padre. El pronóstico anticipa bajas temperaturas, nubosidad y posibles neblinas en distintos puntos de la provincia.

El tiempo en Paraná durante el Día del Padre estará condicionado por el ingreso de aire frío que afecta al centro y norte del país. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 21 de junio se esperan temperaturas inferiores a los valores habituales para esta época del año, con cielo mayormente nublado y una leve posibilidad de neblinas durante la mañana.

 

En la capital entrerriana y departamentos cercanos como La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, la madrugada comenzará con registros cercanos a los 6 grados. Con el paso de las horas, la temperatura ascenderá lentamente y alcanzaría una máxima estimada de 16 grados durante la tarde.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la presencia de nubosidad, un factor que dificultará que las temperaturas puedan recuperarse de manera significativa. Por este motivo, se espera una jornada con características plenamente invernales.

 

El frío será más intenso en el norte provincial

 

En otras zonas de Entre Ríos, como Concordia, San Salvador, Feliciano, Federal y Federación, el frío se sentirá con mayor intensidad. Para esos sectores se prevé una mínima de 4 grados durante las primeras horas del domingo, acompañada por bancos de neblina.

 

Durante la tarde, los valores térmicos tendrán una leve mejora y podrían alcanzar los 17 grados. Sin embargo, el ambiente continuará fresco debido a la permanencia de la masa de aire frío sobre la región.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Desde el SMN señalaron que las temperaturas previstas se encuentran por debajo de lo normal para junio, especialmente en las primeras horas del día, cuando se registrarán las marcas más bajas.

 

Un domingo con clima de invierno

 

La celebración del Día del Padre coincidirá este año con el inicio del invierno astronómico, por lo que el escenario climático estará alineado con la llegada de la nueva estación.

 

En el sur entrerriano también se espera una jornada fría, con mínimas cercanas a los 5 grados y máximas que rondarán los 15 grados. La nubosidad será protagonista y limitará la presencia de un clima más templado.

Temas:

tiempo en Paraná Frío día del padre
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