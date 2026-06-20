Mate bingo en la Escuela Zubiaur reunió a la comunidad en la previa del Día del Padre

REDACCIÓN ELONCE
El mate bingo convocó a familias, docentes y estudiantes de la Escuela Nº 158 “José Benjamín Zubiaur” en una jornada solidaria previa al Día del Padre. La actividad buscó recaudar fondos para mejorar las instalaciones y acompañar las necesidades del establecimiento.
El mate bingo se desarrolló este sábado en la Escuela Nº 158 “José Benjamín Zubiaur”, ubicada en calle Fraternidad y avenida Ramírez, donde la comunidad educativa compartió una jornada de encuentro, juegos y festejos en la previa del Día del Padre. La propuesta reunió a familias, alumnos y trabajadores de la institución con el objetivo de colaborar con el crecimiento del establecimiento.
La directora de la escuela, Norma Almada, destacó el acompañamiento recibido por parte de vecinos y comerciantes durante el último tiempo. Según expresó, la comunidad viene trabajando desde hace más de un año para fortalecer el funcionamiento de la institución.
El establecimiento cuenta actualmente con casi 400 alumnos distribuidos en turnos mañana y tarde, además de un comedor que funciona de manera permanente para acompañar a los estudiantes.
Una jornada solidaria para mejorar la escuela
Durante la actividad, los organizadores explicaron que lo recaudado será destinado a cubrir distintas necesidades del edificio escolar. Entre los trabajos pendientes se encuentra el mantenimiento de la estructura y la compra de insumos necesarios para el funcionamiento diario.
El docente Eduardo González dialogó con Elonce y explicó la importancia de este tipo de iniciativas: “Tenemos que hacer el mantenimiento de los techos de la escuela, insumos que nos hacen falta. Todo lo que se recaude hoy van a ser fondos para poder ayudar y solventar en la escuela los gastos necesarios”.
La jornada permitió además generar un espacio de integración entre quienes forman parte de la institución y las familias que acompañaron la propuesta. El objetivo fue combinar la solidaridad con un momento de celebración antes de la fecha especial.
El valor del trabajo colectivo
Desde la escuela resaltaron que cada colaboración resulta importante para sostener las mejoras que se vienen impulsando. La participación de comercios y vecinos fue clave para llevar adelante el evento y reunir recursos destinados a distintas obras.
Jésica Escouboué, ordenanza de la institución, expresó su alegría por formar parte del encuentro y valoró el esfuerzo realizado entre todos: “Estoy felizmente compartiendo con los niños y trabajar en un lugar así me fascina. Todo lo que hemos logrado ha sido una meta que venimos trabajando hace semanas entre todos”.
Además, agradeció especialmente a quienes realizaron donaciones y acompañaron la propuesta: “También agradeció a comercio por las donaciones y a la comunidad que participó del mate bingo”.
La actividad dejó como resultado una jornada de participación comunitaria, donde la escuela pudo reunir fondos y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre docentes, alumnos, familias y vecinos.