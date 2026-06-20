Encuentro coral de adultos mayores reunió voces y emociones en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El encuentro coral de adultos mayores se realizó este sábado en la sede de ATE Paraná y convocó a distintos coros de la ciudad. La propuesta reunió música, participación y un espacio de integración para los jubilados.
El encuentro coral de adultos mayores se llevó adelante este sábado en el salón Germán Abdala de la sede de ATE, ubicada en calle Colón 59 de Paraná. La actividad reunió a distintos grupos corales y tuvo como protagonistas a personas mayores que encontraron en la música un espacio de expresión, compañía y disfrute.
Del evento participaron el coro de abuelos, el coro infinito, el coro de la Sociedad Friulana y el coro de ATE, que compartieron un repertorio variado ante un público que acompañó la jornada con entusiasmo.
La presidenta del Centro de Jubilados de ATE, Juana Ávalos, dialogó con Elonce y destacó la importancia de generar este tipo de encuentros para fortalecer los vínculos entre los adultos mayores y promover actividades culturales.
La música como herramienta de encuentro
“Hubo un hermoso encuentro coral. Está el coro de abuelos, el coro infinito, el coro de la Sociedad Friulana y el nuestro”, expresó Juana Ávalos al referirse a la participación de los distintos grupos que formaron parte de la propuesta.
La dirigente explicó además que la iniciativa fue impulsada por el director del coro, Walter Fontana, y resaltó la respuesta del público. “Ha sido organizado por nuestro director, Walter Fontana, y fue un encuentro muy concurrido y con mucha gente. Esto es inspirador porque son todos adultos mayores los que están cantando”, agregó.
Durante la jornada, los asistentes acompañaron las presentaciones con aplausos y muestras de afecto, generando un clima de celebración y emoción entre quienes participaron.
Un espacio que fortalece la participación
Ávalos también puso en valor el impacto positivo que tiene el canto en la vida cotidiana de los adultos mayores y recordó cómo surgió la idea de crear el coro dentro de la institución.
“La gente acompañaba con las manos, con las palmas. Es muy satisfactorio ver todo esto e incluso el coro de ATE fue idea mía porque me interesaba tener uno y el canto te levanta el espíritu, la gente se siente cómoda cantando y participan muchísimos”, señaló.
Desde la organización remarcaron que este tipo de actividades permiten no solo disfrutar de la música, sino también generar nuevos espacios de participación y encuentro para quienes forman parte de la comunidad jubilada.
La intención de continuar con más encuentros
Por su parte, el director del coro, Walter Fontana, expresó su satisfacción por el desarrollo de la actividad y destacó que se trató de una experiencia inicial que esperan repetir.
“Es el primer encuentro coral que hacemos acá en ATE. Espero que sea el principio de muchos más”, afirmó el director, quien además valoró el compromiso de los integrantes de cada agrupación.
En relación al trabajo musical, Fontana explicó que los participantes buscan propuestas diversas y actuales. “Hay un amplio repertorio. Los coreutas exigen canciones amplias, actuales y modernas”, finalizó.