Murió Pablo Más Albert, conocido como el "Teniente Steve Murphy" de 100% Lucha

Más Albert tenía 57 años y se destacó en el histórico programa de lucha libre

El mundo de la lucha libre argentina atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Pablo Más Albert, a los 57 años, reconocido por su papel como el Teniente Steve Murphy en el exitoso programa televisivo 100% Lucha.

La noticia fue comunicada este domingo y rápidamente generó repercusión entre fanáticos y colegas, quienes recordaron su trayectoria y el impacto que tuvo en una generación que creció con el ciclo emitido a partir de 2006.

Más Albert junto a Viloni

Quién era Más Albert

Nacido el 18 de febrero de 1969, el luchador alcanzó gran popularidad al interpretar a Steve Murphy, un personaje que encarnaba a un militar estadounidense oriundo de Utah que, según la historia del programa, había desertado del ejército y buscaba consagrarse campeón para regresar a su país.

Si bien nunca logró quedarse con el título principal, sí obtuvo un torneo relámpago de parejas en 2007 junto a McFloyd. Además, protagonizó una de las rivalidades más recordadas del show frente a Ron Doxon, un supuesto agente del servicio secreto que intentaba controlar sus movimientos dentro del ring.

Durante su paso por 100% Lucha, también dio vida a Sodrak, Amo de la Oscuridad, un personaje enmascarado con el que formó la “Dupla del Terror” junto a Cara de Máscara, consolidando su versatilidad dentro del espectáculo.

Tras su salida del programa en 2008, continuó vinculado al mundo del catch en ciclos como Guerreros del Ring y encabezó el piloto de Show Catch en 2011,

donde presentó un nuevo personaje conocido como “La Bestia”. A lo largo de los años, siguió participando en distintos eventos y compañías de lucha libre.

Con su fallecimiento, la disciplina despide a uno de sus exponentes más recordados de la televisión argentina reciente.

El emotivo mensaje de Vicente Viloni

Luego de conocerse la noticia una de las máximas figuras de 100% Lucha, compartió un sentido mensaje en redes sociales para despedir a su compañero:

“Lo siento tanto amigo mío... no tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida”, expresó.

Y agregó: “Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre. Como me dijiste hasta el último día: ‘una más y va a ser la mejor’. Hasta pronto. Te quiero mucho”.