Cien directivos cursarán una formación universitaria becada a partir de una alianza estratégica

El Consejo General de Educación puso en marcha un curso destinado a equipos directivos de 60 escuelas secundarias de gestión privada de Entre Ríos. La propuesta se extenderá hasta octubre y busca fortalecer el liderazgo institucional y la mejora de las trayectorias escolares.
El Consejo General de Educación (CGE) puso en marcha el Curso de Formación Docente en Gestión y Transformación Educativa, una propuesta destinada a integrantes de equipos directivos de 60 escuelas secundarias de gestión privada de Entre Ríos. La iniciativa apunta a fortalecer las capacidades de conducción institucional y brindar herramientas para afrontar los desafíos actuales de la educación secundaria.
La presentación se realizó en el salón de actos del Colegio Nuestra Señora del Huerto, en Paraná, y reunió a directivos de distintas instituciones educativas, autoridades provinciales y representantes de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y del Banco Santander, entidades que acompañan y patrocinan el proyecto.
La capacitación fue declarada de interés por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, reconocimiento que le otorga relevancia a nivel nacional dentro de las políticas de formación docente.
Fortalecer el liderazgo educativo
Durante la jornada inaugural se expusieron los principales lineamientos de la propuesta y se promovió un espacio de intercambio entre los participantes acerca de los desafíos que enfrentan actualmente las instituciones educativas.
La directora de Educación de Gestión Privada del CGE, Judith Trembecki, destacó la importancia del rol de los equipos directivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
“Consideramos que lo que un directivo hace o deja de hacer llega al aula. El liderazgo del directivo es un factor influyente en los aprendizajes de los estudiantes. Por ello esta formación es fundamental para impulsar procesos de mejora sostenidos que impulsamos desde las propuestas de la política educativa provincial”, expresó.
La actividad también permitió compartir experiencias y reflexionar sobre estrategias orientadas a fortalecer las trayectorias escolares y la calidad educativa.
Certificación y puntaje docente
Por su parte, el subdirector de Educación de Gestión Privada del CGE, Jorge Bergallo, remarcó el trabajo conjunto entre los distintos organismos involucrados en la propuesta.
“La iniciativa es posible gracias al apoyo económico del Banco Santander y la alianza conjunta con la Universidad Abierta Interamericana y el Consejo General de Educación. Quienes completen el trayecto recibirán certificación de la Universidad con reconocimiento de puntaje docente otorgado por el organismo educativo”, explicó.
La formación se desarrollará bajo modalidad virtual hasta octubre y abordará cuatro ejes centrales: gestión institucional situada, planificación estratégica y gestión de proyectos, convivencia y mediación educativa, y coordinación del trabajo docente.
Como instancia final, cada participante deberá elaborar un Proyecto de Mejora Institucional orientado a su establecimiento educativo.
Participación institucional
En el marco del lanzamiento, representantes del Banco Santander mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades educativas provinciales para analizar nuevas líneas de colaboración.
Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; la directora general de Planeamiento Educativo, Marianela Müller; integrantes de la Dirección de Educación de Gestión Privada y representantes de la entidad bancaria.
También estuvieron presentes supervisores de nivel secundario de la Dirección de Educación de Gestión Privada, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía de la UAI, Gabriela Rudón; la directora de la Licenciatura en Gestión Educativa, Jorgelina Lastiri; y representantes del Banco Santander, Carolina Martín, Pablo Mansutti y Estefanía Bel.
La propuesta busca consolidar una red de formación continua para equipos directivos y promover procesos de transformación educativa que impacten de manera directa en la gestión institucional y en los aprendizajes de los estudiantes.