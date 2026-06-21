Uruguay empató 2 a 2 con Cabo Verde: los memes hicieron estallar las redes sociales

Uruguay dejó escapar un triunfo importante en el Mundial 2026 tras empatar 2-2 frente a Cabo Verde en un partido marcado por errores defensivos que complican su clasificación a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa había logrado dar vuelta el resultado luego de comenzar en desventaja, pero cuando parecía encaminarse a la victoria, un fallo inesperado cambió el rumbo del encuentro. Mathías Olivera jugó un pase comprometido hacia el medio que derivó en una mala salida del arquero, situación que fue aprovechada por Hélio Varela para marcar el empate definitivo.

El resultado dejó a la Celeste con apenas dos puntos en el Grupo H, lo que la obliga a jugarse la clasificación en la última fecha frente a España, uno de los principales candidatos al título.

Créditos: Reuters/Sam Navarro

Cabo Verde, por su parte, sigue haciendo historia en su primera participación mundialista. Tras igualar sin goles ante España en su debut, sumó ahora un nuevo punto ante Uruguay y mantiene vivas sus chances de avanzar de ronda.

El partido también tuvo otro momento clave en el primer tiempo, cuando Kevin Pina abrió el marcador con un golazo de tiro libre, en una jugada en la que la barrera uruguaya tuvo responsabilidad.

Explotaron los memes en redes sociales

Los groseros errores defensivos del seleccionado uruguayo volvieron a quedar en evidencia y terminaron siendo determinantes en el resultado: ambos goles del combinado africano llegaron tras fallas evitables en la última línea, lo que rápidamente desató una ola de críticas y burlas en redes sociales.

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Todos los memes del empate de Uruguay con Cabo Verde

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