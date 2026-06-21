 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Mundial 2026

Japón goleó a Túnez y aseguró su clasificación en el Mundial 2026

21 de Junio de 2026
Japón goleó a Túnez y lo eliminó del Mundial 2026.
Japón goleó a Túnez y lo eliminó del Mundial 2026. Foto: (Espn).

Japón derrotó por 4 a 0 a Túnez en el Estadio Monterrey, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, y quedó a un paso de quedarse con el primer puesto de la zona. Con este resultado, los dirigidos por Hajime Moriyasu alcanzaron a Países Bajos en la cima de las posiciones, mientras que el seleccionado africano quedó eliminado de la competencia.

 

El conjunto asiático impuso condiciones desde el inicio y golpeó rápidamente. A los cuatro minutos, una gran acción colectiva terminó con un centro de Keito Nakamura y una definición de Daichi Kamada para establecer el 1 a 0.

 

Japón mantuvo el dominio del juego y estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias oportunidades. La presión alta y la precisión en ataque complicaron permanentemente a Túnez, que tuvo dificultades para sostener el ritmo del encuentro.

 

La diferencia se amplió a los 31 minutos. Ko Itakura filtró un pase para Ayase Ueda, quien controló dentro del área y definió con potencia para marcar el segundo tanto de la noche. Con eficacia y control de la posesión, los asiáticos se fueron al descanso con una ventaja cómoda frente a un rival que apenas inquietó al arquero Zion Suzuki.

 

Superioridad japonesa y sentencia en el complemento

 

En la segunda parte, Japón administró el resultado sin pasar sobresaltos. Con la tranquilidad que le otorgaba la ventaja, manejó la pelota y neutralizó cualquier intento de reacción de Túnez.

El tercer gol llegó a los 69 minutos. Ueda participó nuevamente de la jugada al asistir a Junya Ito, quien definió con precisión ante la salida de Aymen Dahmen para sentenciar prácticamente el partido.

 

Ya sobre el final, a los 83 minutos, Kaishu Sano envió un centro desde la derecha y Ueda apareció por el segundo palo para conectar de cabeza y sellar el 4 a 0 definitivo.

La actuación de Ueda fue determinante: convirtió dos goles y aportó una asistencia en una de las figuras destacadas del encuentro.

 

Con esta contundente victoria, Japón confirmó su gran presente en el Grupo F y llegará con chances de terminar como líder al duelo frente a Suecia. Túnez, en cambio, cerró una decepcionante participación y se despidió del Mundial sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

GOLEADA NIPONA EN EL PARTIDO 1000 DE LOS MUNDIALES | Túnez 0-4 Japón | RESUMEN | M36

Temas:

Mundial 2026 Japón
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso