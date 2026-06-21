Japón goleó a Túnez y aseguró su clasificación en el Mundial 2026

Japón derrotó por 4 a 0 a Túnez en el Estadio Monterrey, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026, y quedó a un paso de quedarse con el primer puesto de la zona. Con este resultado, los dirigidos por Hajime Moriyasu alcanzaron a Países Bajos en la cima de las posiciones, mientras que el seleccionado africano quedó eliminado de la competencia.
El conjunto asiático impuso condiciones desde el inicio y golpeó rápidamente. A los cuatro minutos, una gran acción colectiva terminó con un centro de Keito Nakamura y una definición de Daichi Kamada para establecer el 1 a 0.
Japón mantuvo el dominio del juego y estuvo cerca de ampliar la ventaja en varias oportunidades. La presión alta y la precisión en ataque complicaron permanentemente a Túnez, que tuvo dificultades para sostener el ritmo del encuentro.
La diferencia se amplió a los 31 minutos. Ko Itakura filtró un pase para Ayase Ueda, quien controló dentro del área y definió con potencia para marcar el segundo tanto de la noche. Con eficacia y control de la posesión, los asiáticos se fueron al descanso con una ventaja cómoda frente a un rival que apenas inquietó al arquero Zion Suzuki.
Superioridad japonesa y sentencia en el complemento
En la segunda parte, Japón administró el resultado sin pasar sobresaltos. Con la tranquilidad que le otorgaba la ventaja, manejó la pelota y neutralizó cualquier intento de reacción de Túnez.
El tercer gol llegó a los 69 minutos. Ueda participó nuevamente de la jugada al asistir a Junya Ito, quien definió con precisión ante la salida de Aymen Dahmen para sentenciar prácticamente el partido.
Ya sobre el final, a los 83 minutos, Kaishu Sano envió un centro desde la derecha y Ueda apareció por el segundo palo para conectar de cabeza y sellar el 4 a 0 definitivo.
La actuación de Ueda fue determinante: convirtió dos goles y aportó una asistencia en una de las figuras destacadas del encuentro.
Con esta contundente victoria, Japón confirmó su gran presente en el Grupo F y llegará con chances de terminar como líder al duelo frente a Suecia. Túnez, en cambio, cerró una decepcionante participación y se despidió del Mundial sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.