“Tengo amargura y bronca porque tuvimos las situaciones”, afirmó Candia tras el empate con Midland

La igualdad 1 a 1 ante Ferrocarril Midland dejó un sabor amargo en Patronato. Tras el encuentro, el entrenador Marcelo Candia no ocultó su fastidio por el resultado y consideró que su equipo hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos.

“Tengo amargura, bronca, todo junto. Estoy recontra caliente por no poder ganar”, expresó el DT rojinegro al analizar el empate que dejó a su equipo en el 15º puesto de la Zona B de la Primera Nacional.

El entrenador sostuvo que Patronato fue superior durante buena parte del partido y remarcó las ocasiones desperdiciadas que terminaron condicionando el resultado final.

“Tuvimos las situaciones”

Candia consideró que la fortuna tampoco acompañó al conjunto paranaense y señaló que el equipo generó las mejores oportunidades de gol. “Tuvimos las situaciones. Venís cruzado así y te pasan estas cosas. En el primer tiempo tuvimos una doble jugada y en el segundo tiempo también”, afirmó.

En ese sentido, el técnico minimizó las llegadas de la visita y destacó el trabajo realizado por sus dirigidos a lo largo de los 90 minutos. “No contabilizo jugadas de ellos en este momento”, sostuvo a Elonce.

La frustración por el resultado también quedó reflejada en las declaraciones de Federico Bravo, uno de los referentes del plantel rojinegro, quien reconoció el golpe anímico que significó no poder sostener la ventaja obtenida durante el encuentro. “Claramente estamos dolidos. Necesitábamos ganar”, expresó

La polémica del partido

Durante la conferencia también fue consultado por una acción discutida dentro del área y dejó en claro su postura sobre la jugada. “El árbitro me dice que es una disputa. No fue así. El Mono anticipa la pelota y cabecea, y el otro le cabecea en el pómulo”, manifestó al referirse a la explicación recibida por parte de la terna arbitral.

Las declaraciones reflejaron el malestar que existe en el cuerpo técnico por algunas decisiones que consideraron determinantes en el desarrollo del partido.

Mercado de pases y lo que viene

Candia también habló sobre el mercado de junio y reconoció que la dirigencia continúa trabajando para reforzar el plantel. “Estamos en diálogo con los dirigentes, pero no es fácil este mercado de invierno. No hay nombres confirmados”, aclaró.

Además, se mostró cauto respecto de las versiones periodísticas que circularon durante los últimos días. “Lo que sale en los medios por ahí no es tan real. Los periodistas parecían que tenían más información que yo”, ironizó.

Finalmente, adelantó que el plantel volverá rápidamente a los entrenamientos para preparar el próximo compromiso.

“En estos momentos, si alguno llega en la semana, analizaremos. Mañana arrancamos y capaz que el miércoles hagamos un doble turno”, concluyó.